Te contamos cuál es la temática de la MET Gala 2025

Inmersos ya en los días de otoño con el sol poniéndose antes tras las montañas y las lluvias inesperadas, nos encontramos en la cuenta atrás para soñar con la próxima edición de la Gala Met que se celebrará el primer lunes de mes, esta vez será en 5 de mayo de 2025. Considerada el Oscar de la moda, es la fiesta más exclusiva, mediática y fotogénica de cada año, y por fin, tras una larga espera, ya sabemos cómo irán vestidos sus decenas de invitados que se pasearán por la famosa escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York posando ante los paparazzi.

© Marleen Moise

La exhibición del museo, que da su pistoletazo de salida con esta glamurosa reunión que acoge a modelos, actores, artistas, estilistas, diseñadores e influencers internacionales, expondrá una largo listado de piezas que hacen honor a uno de los estilos más influyentes del último siglo, el dandy. Según han confirmado y ajo el título, Superfine, tailoring black style (que se podría traducir como Impecable: la confección del estilo negro) será el hilo conductor de esta temporada que nos dejará más de un interesante titular.

© Getty Images

Inspirado en el libro de Monica L. Miller de 2009 Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, Pero, ¿qué significa este? ¡Te lo contamos! En la rueda de prensa que ha tenido lugar esta semana, simplemente han desvelado que se enfocará en el estilo de los hombres negros en el contexto del dandismo, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Una gran oportunidad para explorar y ser originales a través de la ropa. Y lo que más nos ha sorprendido, es que desde la edición que se celebró en el año 2003, ¡ninguna temática ha estado ligada a la moda masculina! Concretamente fue aquella exposición del Costume Institute que tuvo lugar hace 21 años y que seguía el concepto Men in Skirts

© Jamie McCarthy © Getty Images

Los anfitriones de Met Gala 2025

Pocos datos más han transcendido sobre ello, pero lo que sí podemos adelantar es quienes podrían ser sus próximos anfitriones según hemos visto en la rueda de prensa que ha tenido lugar en la Gran Manzana bajo la atenta mirada de los fans de la industria. Anna Wintour, la cabeza de la Met Gala desde 1988 al que está ligado este súper evento al que todo el mundo quiere acudir, ha estado acompañada de dos poderosos nombres, e. artista y diseñador Pharrell Williams y el famoso piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. ¿Quién más formará parte de este equipo masculino?