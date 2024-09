El doble vestido con flores 3D de Chiara Ferragni con el que triunfa en la boda de su mejor amiga

Chiara Ferragni fue testigo, este pasado jueves 12 de septiembre, de un enlace de lo más especial. La influencer presenció la mágica unión entre su mejor amiga, Veronica Ferraro, y el productor musical Davide Simonetta. Una ceremonia con los más allegados de la pareja en la que, por supuesto, no pudieron faltar momentos de moda realmente memorables. La creadora de contenido reveló a través de sus redes sociales sus elecciones de indumentaria para la ocasión. Porque sí, no fue uno, sino dos looks de invitada los que lució a lo largo de la celebración.

© @chiaraferragni

© @chiaraferragni

La natural de Cremona decidió reunir en un único estilismo tres de las tendencias que más han dominado la escena a lo largo del presente estío. Nos referimos al furor por la incorporación de las flores de efecto 3D, la estética coquette e, incluso, el Barbiecore, que aunque lleva tiempo entre nosotros no deja de hacernos suspirar. La empresaria triunfó, en primer lugar, con un vestido de inspiración lencera en rosa pálido.

© @chiaraferragni

© @chiaraferragni

Se trata de un diseño satinado de tirantes y vertiginoso escote que combinó con un chal a juego sujetado a partir de broches florales configurados mediante strass a tono. Una elegante creación que elevó con semirrecogido con mechones sueltos en ambos laterales para potenciar al máximo sus facciones. Pero eso no fue todo. La autora de The Blonde Salad aprovechó el baile para pasar por un inesperado cambio de look.

© @chiaraferragni

Ferragni cuenta con el lanzamiento, también decorado con detalles tridimensionales, que enamorará a las amantes de las prendas mini. Como segunda propuesta de invitada, se decantó por una confección de palabra de honor en el mismo tono. Una opción tan femenina como delicada y sensual que defendió con su melena ondulada suelta, al natural. ¿Qué apuesta preferirías tú para vivir la boda de una de tus amigas del alma?