Analizamos los looks de Victoria Beckham y su hija Harper para un viaje familiar en Las Vegas

Hace unos días la familia Beckham casi al completo (a falta del primogénito, Brooklyn, y su mujer, la actriz Nicola Peltz) desconectaba en un idílico rincón canadiense, Muskoka, junto a reconocidos nombres como la top model Cindy Crawford. Y, este fin de semana, antes de poner rumbo a su hogar de Londres para volver a la rutina, el clan ha viajado hasta Las Vegas para celebrar el 22º cumpleaños de Romeo. Un divertido plan que han compartido en las redes sociales en el que hemos podido apreciar una vez más la buen sintonía que tienen David y Victoria con tres de sus hijos, pero también la elección de los looks de Harper y la diseñadora.

© victoriabeckham

Una vez más, la ex Spice Girl ha confiado en el mono negro que no pasa de moda, aquel al que acude en cualquier época del año demostrando la importancia de tenerlo siempre a mano porque te resuelve cualquier cita de última hora. En este caso, ha lucido un diseño sin tirantes (una de las supertendencias del momento) con cuerpo encorsetado que se ajusta perfectamente a su esbelta figura, detalle de los bolsillos en los laterales y pernera amplia y estilosa, larga hasta los pies. Aunque no podemos verlo, seguramente lo lleva con sus taconazos de infarto de confianza, demostrando que no hay quien le baje de las alturas. Y no podemos dejar pasar el conjunto casual de la benjamina, una camiseta amplia en tono grisáceos de Bruno Mars y unos vaqueros oversize en azul desgastado que ha completado con chaqueta denim, una combinación que adoran las adolescentes como ella.

© victoriabeckham

Para otras de las salidas familiares que han tenido en la ciudad que nunca duerme, la empresaria británica, que se ha colado en los vestidores de las mujeres más elegantes del panorama y ha consolidado la fiebre por el lujo silencioso, ha vuelto a apostar por el negro, el color favorito de iconos históricos como Coco Chanel que siguen inspirándonos. En esta ocasión, lo ha hecho con un romántico vestido largo que podríamos ver paseándose en cualquier boda de alto calibre alrededor del mundo y, según analizamos, podría formar parte de la última colección que ha lanzado su marca. Se trata de una propuesta exclusiva con tirantes asimétricos, uno muy fino tipo espagueti y otro más amplio, con detalle de volantes y que encontramos disponible en tienda por alrededor de 2.245 euros.

© davidbeckham

Harper Seven, que poco a poco está demostrando todo lo que está aprendiendo de su progenitora, también ha captado nuestra atención. Esta vez no por sus beauty looks, de los que somos auténticos fans, sino por el diseño que ha estrenado para una de las eternas noches en Las Vegas que confirma su buen gusto por la moda. Se trata de un delicado slip dress confeccionado en un tejido satinado en un tono muy clarito que combina fenomenal con su tez y podría perfectamente estar firmado por Victoria Beckham, ¿se habrá colado en su envidioso y lujoso armario? ¿O formará parte de su colección personal?