Tamara Falcó y el look perfecto para cenas románticas: vestido camisero bordado y sandalias transparentes

En Seychelles, Maldivas o Madrid. Tamara Falcó ha dejado claro este verano que no importa el lugar en el que se encuentre, siempre va a ser capaz de cautivarnos con elecciones de indumentaria tan clásicas como cómodas. ¿Quién no ha fichado alguna de las piezas de ropa o complementos que han acompañado a la marquesa de Griñón en sus distintas escapadas románticas? Todas hemos alargado –por poco que sea– nuestra wish list estival y no es para menos. De maxifaldas estampadas de lo más chic a conjuntos básicos de aeropuerto, pasando por confecciones de inspiración artesanal capaces de inspirar a cualquier futura invitada. Todos ellos, elementos que no nos cansaríamos de reciclar a los que, a partir de ahora, sumamos su último look revelado.

© @tamara_falco

Hablamos de un estilismo protagonizado por el vestido camisero, prenda que, además de convertirse en nuestra mejor aliada a lo largo de los meses más calurosos del año, será nuestro salvavidas para la vuelta a las oficinas. Las vertientes más veraniegas, como la que nos ha mostrado recientemente la colaboradora de televisión, serán usadas, sobre todo, a lo largo de las semanas de entretiempo, mientras que después iremos dando la bienvenida a declinaciones otoñales.

Falcó se ha decantado por un modelo blanco elaborado en lino bajo la firma de Philippa 1970, casa de la que es socia la aristócrata Sassa de Osma. Se trata de una creación de mangas largas ligeramente acampanadas con puños, botonadura frontal, cinturón de tela con pompones para enfatizar la cintura al máximo y detalles bordados en la zona del busto. Una opción atemporal y relajada que nos salvará, además, cuando no sepamos qué ponernos para ocasiones en las que busquemos ir desenfadadas y elegantes este septiembre. ¿Cómo completar la ecuación? Con sandalias transparentes de cuña y clutch de aires naturales.

Una apuesta nocturna más sensual

Para quienes traten de salir de su zona de confort y abanderar el uso de trajes algo más sensuales que el mencionado, proponemos este otro look de noche de la también empresaria. Lo llevó en su último destino paradisíaco y nos referimos a un diseño lencero de Johanna Ortiz, creativa considerada una de las grandes embajadoras actuales de la moda colombiana. En esa ocasión, la mujer de Íñigo Onieva remató el cóctel con sandalias planas metalizadas en dorado, recurso infalible para aumentar las dosis de comodidad.