Son noticia en FASHION: colaboraciones de moda de ensueño y los planes para un verano eterno

Así combinarás tus joyas a la vuelta de vacaciones

¿Quién dijo que volver al trabajo era aburrido? He aquí una idea que te ayudará no solo a elevar tus conjuntos de oficina, también a subrite elá nimo. Bajo el nombre Back to Work, Aristocrazy presenta su novedad que según afirman es sinónimo de empoderamiento y de afrontar los nuevos retos desde una actitud positiva. Siguiendo la tendencia de la temporada se potencia con el must de mix de metales, oro y plata, "tú decides cómo, cuándo y dónde centrar el foco de las miradas".