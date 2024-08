Kim Kardashian adelanta el pantalón 'biker' más cómodo del otoño durante su visita a Madrid

La capital española ha sido el destino que la estrella del reality más longevo de la televisión escogía este fin de semana para disfrutar de una escapada junto a su hijo Saint. El pequeño de ocho años, fruto de su relación con el rapero Kanye West, es todo un apasionado del fútbol, por eso este deporte ha sido la temática principal de su viaje a España. Además de hacer algo de turismo y conocer la catedral de la Almudena, Kim Kardashian visitaba también la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas para después asistir el domingo al partido que el equipo blanco disputaba frente al Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu.

© GTRES

Si el año pasado recorrían más de 9.000 kilómetros de Los Ángeles a Osaka para conocer a Neymar y a Cristiano Ronaldo, esta vez han hecho lo propio trasladándose a nuestra capital para que Saint cumpla uno de sus sueños: conocer en persona a Vinícius Júnior. El hijo de la empresaria y el jugador brasileño compartieron un momento especial sobre el campo momentos antes de que comenzase el partido, frente a la atenta mirada de la empresaria, que se encontraba en las gradas junto a la modelo Mishel Gerzig, esposa del portero Thibaut Courtois.

© @kimkardashian

No pasó inadvertido el conjunto athleisure que la fundadora de Skims escogía para la ocasión, optando por una de sus famosas combinaciones que fusionan prendas deportivas y accesorios formales. Kim, que no dudó tampoco en hacerse fotos con el presidente del club, Florentino Pérez, posaba con un look de chándal y tacones en el que destacaba sin duda sus pantalones.

© @kimkardashian

Escogía un body negro moldeador de su propia marca de ropa, que conjuntaba con un tipo de pantalón que promete colarse en los próximos estilismos de streetwear otoñales. Se trataba de un diseño firmado por Balenciaga, sello del que es embajadora. Un modelo masculino de tiro alto y confeccionado en algodón, que aunque ya no se encuentra disponible en tiendas, sí lo está en plataformas de lujo en las que alcanza los más de 1.700 euros. Se trata de un pantalón tipo biker, inspirado en aquellos que llevan los motoristas, pero elaborado en un tejido cómodo y elástico.

© Getty Images

De corte acampanado y aires vintage, cuenta con varios bolsillos y cremalleras laterales. Una pieza que la mediana de las Kardashian completaba con una gorra de los Yankees y botas puntiagudas de tacón, también de la casa de modas de origen español.

Con este pantalón adelanta una de las posibles microtendencias de los próximos meses, pues este diseño inspirado en la estética motera lo hemos visto también en pasarela, donde firmas como Diesel -en una versión denim- lo incluía en sus últimas colecciones. ¿Resurgirá la moda bikercore con la misma fuerza con la que lo hizo hace dos años?