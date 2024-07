Hailey Bieber, la embarazada más impresionante con un vestido 'mantequilla' y pañuelo a la cabeza

La que ya se ha ganado a pulso la etiqueta de una de las embarazadas más estilosas del globo terráqueo ha acogido, recientemente, la tendencia del amarillo mantequilla, corriente que está dispuesta a desbancar al resto de tonalidades, incluso a las más atemporales. Hailey Bieber parece no tener suficiente. Blazer con camisa abierta y vaqueros, crop top de mariposa con brillantes incrustados, jumpsuit de encaje con gabardina en cuero, elegante obra asimétrica en satén y, ahora, el vestido que convencerá al instante a las que adoren tanto los colores pálidos como las líneas tan sencillas como sofisticadas. La fundadora de Rhode no deja de deleitarnos con sus looks premamá, razón por la que queremos especificar los pasos a seguir para emular su última apuesta.

Hace un par de jornadas, Justin Bieber difundió a través de su Instagram un bonito vídeo en el que aparecían juntos, abrazando la barriguita. En dicha publicación, observábamos a la empresaria con Le robe Vela, un vestido perteneciente a la colección Otoño/invierno 2024 de Jacquemus. Un diseño de silueta maxi acampanada formado por corsé de mezcla de seda y lana y falda de chifón transparente de doble capa.

© @haileybieber

¿Desconoces cómo combinar la pieza? La estadounidense no ha dudado en dar sus propios consejos de estilo, una vez más, con posados de supermodelo que no han dejado a ningún usuario indiferente. Para comenzar, ha sumado un pañuelo a juego a la ecuación, con el que ha envuelto su cabeza. Un glamuroso gesto de estilo por el que sentían devoción grandes iconos del séptimo arte como Audrey Hepburn, Sophia Loren o Liz Taylor y que, a día de hoy, no nos cansamos de abanderar.

© Launchmetrics Spotlight

Y para terminar, nos invita a rematar la propuesta con gafas de sol blancas con forma rectangular firmadas por la casa mencionada, colgante de inicial ‘B’ glitter y los pendientes Eiffel de Méga Jewelry en oro amarillo. ¿Te atreves a experimentar con un cóctel que te hará erigirte como el foco de atención más absoluto de cualquier evento? Además, no podemos olvidar tampoco que estamos frente al pigmento más deseado de la presente temporada según casas como Lorenzo Serafini, Vivienne Westwood o Givenchy, tono que, como Jacquemus ha adelantado, defenderemos, también, a lo largo de los meses venideros.