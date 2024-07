Claudia Schiffer arrasa con su imagen más sensual en un nuevo proyecto con la moda italiana

Las supermodelos de los noventa no dejan de demostrarnos que son las auténticas reinas de la moda. Su fama no solo continúa intacta desde finales del siglo XXI, sino que, podemos asegurar, que se ha impulsado aún más en los últimos años, con docuseries como The Super Model. En esta ocasión, es Claudia Schiffer la que acapara grandes titulares con su trabajo para Ermanno Scervino.

© Ermanno Scervino

El nuevo trabajo de Claudia Schiffer con la moda italiana

La alemana Claudia Schiffer (25 de agosto de 1970, Rheinberg) sigue siendo icónica a sus 53 años. Y es que es de las pocas modelos que ha conseguido no solo ser admirada por expertos en la industria, sino que ha hecho que su popularidad traspase fronteras, haciendo de su propio nombre sea sinónimo de ‘modelo de éxito’. Actualmente, y compaginando su ámbito profesional con el de productora de cine (por ejemplo, ha producido la película Argylle), selecciona mucho sus apariciones en el mundo de la moda, algo que no minimiza ni lo más mínimo su fama. De hecho, en los últimos 24 años, solo se ha subido en dos ocasiones a una pasarela, siendo la última el pasado 22 de septiembre de 2023 en un show en el que debutó Natalia Bryant.

Precisamente, estos desfiles se celebraron en Italia, un país que sigue apostando fuertemente por el magnetismo de Claudia Schiffer para sus trabajos en moda. De hecho, la alemana, madre de tres hijos (anecdóticamente, su hija Clementine ha seguido sus pasos profesionales), ha firmado en la industria italiana un nuevo proyecto en el que seguir demostrando que es imparable. En concreto, y siguiendo los pasos de Natalia Vodianova, Irina Shayk o Kate Moss, se ha convertido en el rostro de la firma Ermanno Scervino para Otoño/Invierno 2024-2025. Una campaña publicaría en la que posa frente al objetivo Luigi & Iango, bajo el estilismo de Sissy Vian, y el trabajo de Georgi Sandev en maquillaje y el de Lorenzo Barcella en peluquería.

© Ermanno Scervino

Tres fotografías impresionantes

Para este trabajo publicitario en el que se quiere transmitir la idea de Sport Couture característica de la firma, la cual celebra la artesanía italiana, Claudia Schiffer nos muestra su imagen más sensual a través de tres fotografías impresionantes. En una de ellas, podemos verla posar con una pelliza de piel de oveja con bordados que abraza a su cuerpo y que combina con un microshort de lentejuelas XXL. Por su parte, en las otras dos, la alemana, que muestra su cabello en efecto wet cayendo por el rostro, posa con un cárdigan masculino de punto muy grueso que lleva sobre un sexy y deportivo conjunto de tank top blanco y culotte a juego.