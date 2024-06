El fenómeno de la moda de segunda mano: de accesorios clásicos de lujo a prendas virales de Zara

Aquello que fue tendencia en el pasado, vuelve al presente. Una teoría que cada vez tiene más peso en la forma en la que no solo nos vestimos, también cuando compramos ropa, complementos y joyas de manera presencial y virtual. Aunque las microtendencias aparecen sobre la pasarela y se popularizan en el street style, es cierto que estamos siendo testigos de un cambio paulatino en el comportamiento del consumidor, un hecho del que podemos estar gratamente orgullosos. ¿Qué es lo que nos diferencia de hace una década? Cada vez son más quienes prefieren optar por una sola prenda atemporal y de calidad que utilizar durante años, aunque su precio sea más elevado, que cinco piezas de fast fashion que tienen el riesgo de debilitarse en poco tiempo y terminar olvidadas en un rincón del vestidor.

Seguramente sabrás eso de que "quien tiene un amigo, tiene un tesoro"; una idea que podemos trasladar a aquellas piezas que pertenecieron antes a generaciones familiares, porque atesorar un buen bolso o zapatos, es contar con un gran aliado para completar un look cualquier día del año. Y si eres de las afortunadas de tener entre tus manos aquel bolso de piel que tu abuela se compró en la luna de miel o los pendientes de zafiros y diamantes que tu madre llevó el día de su boda, ¡guárdalo para toda la vida! Porque el lujo de segunda mano es de las pocas compras que te aseguran una buena y rentable inversión, sin olvidar la carga emocional y sentimental que lo acompaña, que en ocasiones es incluso más importante.

Un detalle que conecta con lo que nos cuenta a empresaria Alejandra Bogas, fundadora de Efímero, club de alquiler de bolsos por suscripción: "las nuevas generaciones consumen a día de hoy más lujo que cualquier otra generación a su edad". Una realidad que ella cada vez ve más palpable en los clientes que se acercan a su negocio. Y continúa diciendo "buscan lujo a mejores precios y se preocupan por la sostenibilidad. El nacimiento de plataformas especializadas en reventa ha impulsado esta tendencia. Hemos entrado en una dinámica de compra y venta. ¿Por qué? Porque es una decisión más coherente: alargamos la vida útil de los productos, los disfrutamos y cuando nos cansamos, los vendemos en vez de acumularlos. Sin embargo, sigue habiendo desafíos, como el precio, asegurar la autenticidad, la "incomodidad" de tener que ponerlos en venta posteriormente, encontrar comprador, decidir precio… Aún hay camino que recorrer".

Hablamos también con Sheila Del Páramo, co-fundadora de Del Páramo Vintage (firma de joyas antiguas que arrasa), sobre esta evolución tan llamativa: "la gente se ha dado cuenta que consumir lujo es una inversión. El consumismo de fast fashion empieza a ser más responsable, y gracias a la conciencia sostenible, que cada vez es más común en la gente joven, se promueve el consumo de menos producto, pero de mejor calidad. El lujo de segunda mano es cada día una oportunidad más rentable a todos los niveles. Uno de los principales motivos es que las marcas de lujo están apostando menos por los productos aspiracionales. Hace 15 años casi todas tenían una gama de producto de primeros precios a las que casi todo el mundo podía acceder, esto va a desaparecer. La mayoría de productos de lujo de segunda mano son más baratos, y no pierden valor" nos desarrolla. Cécile Wickmann, la Directora Senior de Lujo en Vinted, nos describe una de las razones de este crecimiento tan notorio que hoy ocupa nuestras líneas: "la reventa de lujo permite a los consumidores encontrar colaboraciones agotadas y ediciones limitadas únicas, con ellas consiguen expresar su estilo individual y destacarse entre la multitud".

Esta conducta está influenciada directamente por una tendencia que ha conectado a modelos, reinas, actrices, empresarias y diseñadoras en las últimas temporadas; nos referimos al lujo silencioso que poco a poco está ocupando cada vez más titulares, un dato que Cécile Wickmann explica. "La tendencia del lujo silencioso se relaciona con la popularidad de la moda de segunda mano de varias maneras. Enfatiza las piezas atemporales y bien hechas por encima de las tendencias de moda rápidas, esto se alinea con el creciente interés de los consumidores por el consumo consciente. Se centra en la elegancia discreta en lugar de la marca abierta, lo que significa que los consumidores a menudo buscan piezas que tengan menos que ver con las últimas tendencias y más con un estilo duradero".

Pasear por las calles de grandes ciudades como París, Roma, Milán y Madrid entre las decenas de tiendas que ofrecen objetos vintage, es un muy buen plan, no solo para dar con un auténtico tesoro, también para viajar en el tiempo y revivir aquellos éxitos de las casas de moda que un día conquistaron a los grandes de la industria y que podrían ser tuyas. "Hace años solo se podía comprar lujo de segunda mano en las grandes ciudades, referentes como París o Los Ángeles, llevan años facturando más en productos de segunda mano de lujo que en retail", cuenta Sheila, ahora encontramos en otros puntos del globo terráqueo decenas de establecimientos con grandes ofertas. Aunque debemos de admitir que en una sociedad donde todo lo conseguimos a golpe de click, analizamos con más detenimiento cada detalle desde el sofá de casa y meditar sobre esta incorporación, aunque es cierto que es un tanto complicado elegir bien sin distraernos y no dejarnos engañar por falsificaciones.

"Uno de los principales problemas es el mercado de las falsificaciones, la inteligencia artificial ha permitido engañar a las más punteras tecnologías y hacer reproducciones que se venden en las plataformas de venta online como producto original. En los próximos años el sector se enfrenta con un reto importantísimo de hacer frente a esta guerra" sigue relatando. Para ello conocidas plataformas de compra y venta como Vestiare Collective y Vinted, que destacan por tener un amplio catálogo, cuentan con un Servicio de Verificación de Artículos IVS que los clientes pueden contratar para así desembolsar un gran cantidad de dinero por algo que sí lo merece. Nos desarrolla como Vinted lo pone en marcha para dar con las falsificaciones "cada marca de lujo tiene características o detalles de autenticidad diferentes para cada producto y época de origen. Comprobamos con todos nuestros sentidos, palpando y oliendo el material y escudriñando cremalleras, logotipos, tipografías, costuras, sellos ciegos y números de serie, piezas metálicas o patrones. Además se debe desconfiar si un artículo buscado se ofrece a un precio inusualmente bajo. Hay tantas falsificaciones bien hechas que sólo los expertos altamente capacitados pueden reconocer, son cada vez más profesionales y de mayor calidad, no debemos confiar únicamente en bolsas para el polvo, cajas y facturas, ya que también estas se adulteran.

¿Cuáles son las marcas de lujo más buscadas?

"Con millones de miembros registrados en más de 20 mercados, Vinted tiene la capacidad de identificar rápidamente las tendencias de reventa", explica Cécile Wickmann. "Este poder comunitario está respaldado por la experiencia y el conocimiento de nuestro equipo en el mercado de la moda de lujo, convirtiendo a Vinted en el destino definitivo para compradores y vendedores de lujo", que se encuentran en dos localizaciones, Londres y Hamburgo. Según nos exponen, son los encargados de revisar minuciosamente los artículos para asegurar su autenticidad, proporcionando a los compradores productos genuinos y aumentando la confianza dentro de la comunidad. Pero, ¿cómo se visten las amantes de este sector tan exclusivo? ¿Qué marcas triunfan en Europa? Chanel y Gucci son de las más vendidas, y también destaca Louis Vuitton por su rapidez; igualmente existe una fuerte preferencia por Hermès, Dior, Saint Laurent y Prada, mientras que la popularidad de Cartier ha aumentado. Al contrario, el interés por Balenciaga ha disminuido ligeramente en comparación con el año anterior.

¿Y las piezas más demandadas?

Debemos mencionar que el modelo Louis Vuitton Neverfull MM y la chaqueta Moncler Maya son los dos artículos más apreciados del momento, y en el análisis de estudio que ha realizado Vinted destaca las diferentes conductas según los países, un detalle que caracterizan muy bien el estilo de vestir de su población. Por ejemplo en Francia son muy codiciadas las zapatillas Dior B22, mientras que en el Reino Unido es la parka Canada Goose Wyndham y el bolso Gucci Dionysus Mini. En cambio en España, hay una preferencia por los vestidos de Zimmermann y en Polonia, los bolsos Celine Triomphe y Lady Dior. Los holandeses adoran las botas Maison Margiela Tabi Ankle, lanzadas originalmente en 1988, y el bolso Chanel Cambon de 2009; en Alemania el MCM Shopper y el Pochette de Louis Vuitton de los 90.

Y en términos de bolsos, Alejandra Bogas nos afirma "si hablamos de bolsos de día a día, el Puzzle de Loewe, Jodie de Botega Venetta o los tipo bombonera de Etro y Fendi son algunos de los favoritos. Para eventos ocasionales los más demandados en estas fechas son las carteras de YSL, o los de colores más llamativos que realzan el look". Un afirmación que concuerda con lo que nos cuenta Sheila, sobre todo en cuanto a terreno nacional se refiere, "los tres últimos años Loewe es la marca más buscada en nuestro país. Modelos icónicos como Puzzle, Amazona, Gate y Heritage, están en la wish list de la mayoría de las españolas consumidoras de lujo. A nivel internacional: clásico de Chanel, Baguette de Fendi, Noe Lous Vuitton, Birkin y Kelly de Hérmes. Las marcas hacen diferentes posicionamientos según el país, son ellas las que deciden qué bolso se consume según nacionalidad" relata.

Tras el acercamiento al lujo de segunda mano, la industria está moviendo sus fichas para seguir creciendo. "En los últimos cuatros años han subido los precios de la mayoría de bolsos de lujo, llegando incluso a un 75% más en muchos modelos. Marcas como Dior, Chanel o Louis Vuitton han consolidado su lugar en el mercado y seguirán al alza evolucionando con los tiempos pero manteniéndose fieles a sus raíces. En mi opinión, aquellas que continúen en ascenso serán las que se enfoquen en una estética distintiva, logren una conexión con el público joven y se involucren activamente en la búsqueda y configuración de un futuro más sostenible" razona la fundadora de Efímero. Y según la experiencia de Sheila, cree que las firmas que seguirán aumentando sus éxitos a nivel de cifras y popularidad son... "Apuesto por un crecimiento notable de Loro Piana y Bottega Veneta" dos grandes casas italianas que forman parte de las colecciones de las chicas más exigentes del panorama.

¿Qué piezas triunfarán en el futuro?

Le preguntamos a Björn Holzhauer, el Experto en Marca en Vinted, qué artículos predicen que triunfarán en los próximos meses, "actualmente existe demanda en el mercado de segunda mano de piezas vintage de los años 80 y 90. ¡La moda actual se inspira en décadas y colecciones pasadas! Como parte de la tendencia de archivo, las marcas de diseñadores se orientan constantemente hacia colecciones y modelos más antiguos de sus archivos. Si bien las últimas temporadas han girado en torno a finales de los 90 y el estilo Y2K, como el resurgimiento del Dior Saddle Bag, el Fendi Baguette o el Prada Nylon Bag, ahora las cosas van aún más atrás en el tiempo. Elementos del estilo años 80 o incluso 50, con vestidos femeninos estilo pin up o de lunares, y los blazers vintage de tweed como los de Etro y Ralph Lauren" nos adelanta.

Además de los bolsos, la mejor inversión es...

¡Una joya! No hay ocasión en la que compres una, ya sea un pendiente, collar, pulsera o anillo, y pierdas dinero. Bajo la experiencia del equipo Del Páramo Vintage, descubrimos el secreto que hay detrás de las piezas que tienen a disposición con las que seguimos soñando cada noche, pero, ¿dónde las encuentran? "Tenemos varios canales para conseguir piezas únicas. La principal entrada de producto son los viajes internacionales, ferias por Europa y Estados Unidos; clientes finales que acuden a nuestros puntos de venta para tasar y vender, subastas especializadas para profesionales, herencias y red de contactos profesionales". Le preguntamos cuáles son las tendencias que están triunfando estos últimos meses entre los profesionales del sector, aquellas que te visten de pies a cabeza. "Las joyas de principios años 20 y 30 (principio de Art Decó), propuestas de firmas como Cartier, Van Cleef & Arpels y Fred. Por otro lado las piezas años 80 en oro amarillo, con piedra de color, ¡vuelven a ser un must!". Y según Cécile Wickmann, "España muestra un mayor interés en Omega que cualquier otro mercado".

Al estar en contacto directo con estas fluctuaciones, nos confiesan qué comprarían ellos. Por parte de Björn Holzhauer, "invertiría en un Birkin 25 de Hermès. Como los bolsos pequeños son muy populares, el mencionado es un modelo muy buscado y difícil de conseguir. Los precios de reventa están literalmente por las nubes y además es una inversión buena y rentable a largo plazo. Un bolso clásico con solapa de Chanel también puede merecer la pena a largo plazo porque ahora sólo están disponibles con tiempos de espera y, por lo tanto, tienen una gran demanda". Su compañera alemana nos razona "si quisiera hacer una buena inversión, me decantaría por uno de los bolsos icónicos de Hemès, Birkin o Kelly, en tamaño mediano y en un color clásico como el negro o el beige. El pasado ha demostrado que nunca puedes equivocarte con esa elección, ya que estos artículos solo aumentarán de valor y enfrentarán una popularidad y demanda continuas".

Alejandra, también desvela su secreto "podría decirte apuestas seguras como el emblemático Chanel 2.55, un clásico atemporal, y la marca siempre ha mantenido su relevancia con el paso del tiempo. A mi personalmente me gustan los bolsos que cuentan una historia y si buscamos algo más contemporáneo, me ha llamado la atención el paso que ha dado Loewe con su Flamenco Surplus, una reinterpretación de su icónico modelo pero realizado con piel sobrante de otras colecciones". En el caso de Sheila, "en joyas me encantaría una pieza vintage francesa de los años 40 (con contrastes de algún joyero parisino) con diamante talla antigua de más de un quilate, sin duda. Respecto a relojes sería un Patek Philippe Twenty 4 oro amarillo, ¡es una apuesta segura! Y por último un bolso muy exclusivo en el que invertir siempre es el icónico Birkin de Hermès, en concreto un Birkin 30 en negro piel Epson metálica dorada".

Prendas virales con sello español

Pero para nuestra sorpresa, en estas plataformas en las que el lujo de segunda mano está cada vez más en alza, convive en paz y armonía con el furor por las prendas virales de marcas españolas como Zara y Mango. Como consumidora puedo confirmar que estas piezas son las que experimentan un mayor crecimiento en tiempo récord, y a raíz de su bajo precio apto para todos los bolsillo suelen tener colgado el cartel de 'vendido' en tan solo unos minutos. Con tan solo escribir en el buscador el gigante de Inditex nos encontramos con miles de opciones que corresponde con tendencias estrella como es el caso del estampado de leopardo que esta temporada ha revivido su protagonismo, y este verano se prevee que los diseños con guiños dosmileros sigan el mismo camino. También destacan las bailarinas transparentes que se han viralizado por las avenidas de las principales ciudades, los total looks de lino en tonos vibrantes para ir cómoda y fresquita a la oficina, sin olvidar las prendas con escote Bardot para las noches de verano.