Descubre en FASHION a Nathalia Novas, la modelo que no paras de ver por todas partes

París, Milán o Madrid han sido solo algunas de las ciudades que han caído rendidas a sus pies, y la lista de diseñadores y firmas para las que ha desfilado no hace más que aumentar: Balmain, Dior, Armani, Blumarine, Georges Hobeika o Pucci la han convertido en una de las tops con más proyección. A sus 21 años, Nathalia Novas ha pasado de su República Dominicana natal a afincarse en la capital de la moda italiana, donde ya tiene un hueco más que merecido entre los rostros imprescindibles de la pasarela. Ahora, tras haber logrado el premio L'Oréal a la mejor modelo en la última Fashion Week Madrid, ha vuelto a nuestro país para ser una de las protagonistas de la 54º edición de Adlib Ibiza.

Así, con motivo de esta cita en la que se han presentado las próximas tendencias de Primavera/ verano 2025 de la tradicional moda ibicenca, hablamos con la modelo para conocerla un poco más de cerca, desde cómo se cuida hasta qué se siente al desfilar para los grandes de la industria fashion. Si aún no la tenías en tu radar, quédate con su cara, porque ya está por todas partes.

Es tu primera vez en esta pasarela, ¿qué supone para ti?

Para mí es muy importante, estoy muy emocionada. Es mi segunda vez en Ibiza, pero no había tenido oportunidad de conocerla bien y gracias a esto he podido conocer la isla y a diseñadores estupendos que son muy creativos, que hacen los diseños con sus manos y me parece impresionante.

El lema de esta edición número 53 es 'Connexions', ¿qué conexión tienes con la isla de Ibiza?

Me recuerda un poco a mi país, a República Dominicana, a su 'vibra', las palmeras... no sé, el que la gente siempre está contenta.

Ahora que la industria de la moda va tan rápido, ¿por qué crees que es importante volver a los orígenes y reivindicar la artesanía como hacen en Adlib Ibiza?

Me parece mejor y más saludable para el planeta y también creo que siempre es bueno darle prioridad a lo que haces con tus propias manos y a lo que es de tu país. Me gusta que esto se expanda y que siga vigente, no que las otras personas compren de manera internacional y no le den prioridad a los diseños de la isla o del país.

Ganaste el último premio a la mejor modelo en MBMFMadrid, ¿has notado un impulso en tu carrera desde entonces?

Más que un impulso para mi carrera, fue un logro. La primera vez que fui a Madrid nunca me imaginé que me iban a dar el premio y aunque no lo estaba buscando, fue algo muy emocionante para mí. Desde luego, en España sí que he tenido ese impulso y creo que tengo más visibilidad ahora, después del premio, pero no es lo más importante. Para mí lo más importante es que se hayan tomado el tiempo, hayan valorado mi trabajo, que lo hago desde que soy muy joven y que me hayan reconocido por eso, a mí me mató.

Has desfilado para firmas internacionales como Armani o Pucci, ¿qué diferencias notas entre trabajar en el extranjero y en España?

En España me siento como en un ambiente más familiar. Hay más familiaridad con los diseñadores, con los bookers... no sé, ya estoy acostumbrada a trabajar aquí y me siento como en casa. Con los diseñadores de fuera también me gusta mucho trabajar y hay mucha prensa, pero me siento muy conectada con los desfiles de aquí, porque tengo amigos y hay esa cercanía. Todo es diferente, pero al final del día es el mismo estrés.

¿Una 'top' a la que siempre hayas admirado y te haya servido como referencia?

Cuando era pequeña me gustaba mucho Coco Rocha y hasta ahora me sigue gustando. Yo me ponía a ver los desfiles y estaba obsesionada con la forma en la que ella posaba y me ponía en el espejo para tratar de hacer todo lo que ella hacía, así que cuando empecé en mi carrera la tenía a ella como referencia.

Curioso, porque siempre suelen ser las tops de los 90 o nombres más reconocidos como Gisele Bünchen o Adriana Lima...

Sí, también me gustan mucho Naomi Campbell o Gisele, pero yo nací después, entonces crecí más con Coco Rocha y sentía como una conexión con ella.

El estilo ibicenco es reconocido en todo el mundo y tiene ese toque 'boho-chic' que siempre sienta bien, ¿Te identificas con ese estilo o lo llevas solo si es tendencia?

En realidad, no sigo mucho las tendencias, lo que visto es lo que me gusta y no sigo mucho el estilo, sino que me fijo más en la prenda. Me puede gustar diferente ropa de diferentes estilos y la puedo usar. Sí que es verdad que para verano me gusta porque es más cómodo.

¿Cuál ha sido la última tendencia que has jurado no llevar?

No me gusta mucho la ropa deportiva, el athleisure. Eso de que te pones la ropa deportiva como para ir elegante no me gusta.

Si tuvieras que elegir una prenda sin la que no podrías vivir, ¿cuál sería?

Una americana, sin duda. Creo que puedes llevar cualquier cosa y ponerte una americana e ir bien.

¿Y si fuera un solo producto de maquillaje?

La máscara de pestañas. Me gusta mucho resaltar mi mirada.

¿Cuál es la rutina de 'skincare' de una modelo?

Bueno, la mía es bastante sencilla. Sérum, crema hidratante y protector solar, que no puede faltar, y tengo algunas cosas que tengo que me han recomendado para cuando me sale algún granito, aunque eso es ocasional y lo uso.

Y en cuanto al cuerpo, ¿cómo te mantienes en forma?

No me mato a entrenar, pero sí que me gusta. Me siento bien, me siento saludable cuando voy al gym y no lo hago por alcanzar un estereotipo concreto, sino porque me gusta tener una vida saludable así que es eso lo que hago, gym, crema hidratante, beber mucha agua y me encantan los aceites para tener la piel hidratada aunque es verdad que en verano no lo uso porque te quema y uso crema.

Un diseñador para el que te gustaría trabajar

Ay, siempre desde que era niña siempre he querido trabajar con Prada.

Aunque te queda mucha carrera por delante, ¿de qué logro te sientes más orgullosa?

No sé es que cada vez que logras una cosa quieres otra, hay que decir la verdad. Pero me encanta cuando voy a un cásting y me dicen que no y vuelvo al año siguiente y me dicen que sí. Cada vez que pasa eso, me siento en las nubes, exitosa. También el premio de L'Oréal me gustó mucho porque nunca pensé que lo podía conseguir cuando llegué.

¿Tu próximo reto profesional?

Seguir creciendo, hacer más desfiles y más campañas. Nunca quiero pararme. De momento, ir a París.