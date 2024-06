El look floral con sello francés con el que Katie Holmes triunfa en Nueva York

Katie Holmes se dejó ver ayer en Nueva York, llegando a un almuerzo organizado con motivo del décimo aniversario de Through Her Lens: The Tribeca Chanel Women's Filmmaker Program, una iniciativa que ofrece a las mujeres cineastas tutoría y recursos artísticos. Lo hizo dejando claro que si existe una pieza de ropa sin la que no concibe construir sus ecuaciones veraniegas son los wide leg jeans, en su declinación más exagerada. Los vaqueros de corte amplio, llevados al límite, dan un paso más allá y se perfilan como una de las tendencias denim líderes de la temporada. ¿Las razones? Holmes nos las cuenta.

-Katie Holmes confirma el regreso de la tendencia lencera en la Semana de la Moda de Nueva York

La intérprete americana nunca decepciona con sus elecciones de indumentaria. Es capaz de despertar inspiración tanto con looks de etiqueta como de carácter desenfadado. Por ello, convierte la calle en la mejor pasarela cada vez que decide pisar el asfalto de las capitales. Con su última apuesta, ha demostrado por qué deberíamos fichar desde ya el tipo de pantalón ya mencionado. Estiliza como pocos, alarga (visiblemente) las piernas y es de lo más cómodo.

-Katie Holmes, la invitada perfecta en Nueva York con el zapato bicolor que gusta a Carlota Casiraghi

La protagonista de First Daughter se decantó por un diseño repleto de minúsculas flores conseguidas a partir de cuentas. Sí, de nuevo una estrella nos confirma que nos encontramos ante la corriente estilística más absoluta. Las reminiscencias florales lo seguirán inundando todo a partir de ahora, por lo que puede que no tengamos más remedio que invertir en dichos jeans si queremos triunfar como nunca antes.

-Las zapatillas más virales llegan al armario de Katie Holmes

Además, si sufres por no saber cómo combinarlos, te diremos que con emular la propuesta de la artista bastará. Katie Holmes elevó la prenda con una camiseta blanca básica de tirantes, también con estampado de flores a contraste, bajo la firma de Chanel. En lo que a complementos se refiere, culminó la conjunción con un minibolso cruzado en piel perteneciente a la maison francesa, un cinturón de cadena de efecto dosmilero y unos zapatos de tacón con puntera puntiaguda.