Alerta FASHION: la falda viral y fácil de combinar que las expertas llevan siempre con calzado plano

La pasarela siempre nos da pistas de las prendas que meses después se convertirán en tendencia. Y en las colecciones de Primavera/Verano 2024 que las firmas presentaron a finales del pasado, detectamos unas cuantas cuyo éxito se consolida ahora que el calor se ha instalado definitivamente. Y es que a los pantalones animal print o las blusas coquette, se suma ahora otra pieza que protagoniza estos días buena parte de los conjuntos de las expertas. Tan solo necesitarás darte una vuelta por redes sociales o fijarte detenidamente en el street stye, para comprobar cómo la falda ibicenca parece ser el nuevo must have. Ya lo adelantaron Miu Miu, Prada o Giambattista Valli: este básico de la moda Adlib que tanto éxito acumuló en los 70, se reinventa ahora para protagonizar infinidad de looks.

Símbolo de la estética bohemia y fundamental en la maleta para unas vacaciones en el Mediterráneo, esta falda amplia, con volumen y generalmente de algodón, ha logrado incluso colarse en eventos tan importantes como en la alfombra roja del Festival de Cannes o en la MET Gala, de la mano de celebrities como Eva Green o Gracie Abrams. Aunque donde realmente despunta es en el armario de estilistas e influencers que las llevan ya en el día a día.

Parece perder ligeramente su esencia hippy para encajar en estilismos todoterreno que no solo se ciñen a la playa, sino también a la ciudad. Su silueta sencilla y el color blanco, hacen que conjuntarla resulte muy sencillo, ya sea con blusas de colores, chalecos vaqueros, camisetas de tirantes lisas... Eso sí, parece que las prescriptoras coinciden en algo: es el calzado plano lo que mejor sienta con esta maxifalda.

La comodidad prima en la forma de combilarla: desde unas bailarinas o sandalias de esparto, pasando por las clásicas alpargatas, zuecos tipo Birkenstock e incluso zapatillas deportivas. ¿Y dónde podemos encontrar esta falda de inspiración ibicenca? Una de las firmas que más apuesta por ella es Zara, donde hemos contado entre sus nuevas propuestas con hasta siete modelos tanto largos como midi, como este de tiro alto, confeccionado 100% en algodón (25,95 euros).