Sandra Gago estrena un traje beige que la conecta con Feliciano en la final de tenis de Madrid

Madrid despedía ayer 5 mayo una de sus citas deportivas más internacionales: tras dos semanas de tenis, el campeonato Mutua Madrid Open clausuraba su edición de 2024 con una inesperada final entre Auger Aliassime y Rublev que ganó este último y que no se quisieron perder muchísimos rostros conocidos de nuestro país. Los duques de Huéscar, Victoria de Marichalar o Nieves Álvarez fueron algunos de los asistentes a al partido, y también una de las modelos más vinculadas al tenis, Sandra Gago. La esposa de Feliciano López, extenista y actual director del mencionado campeonato, llegaba a la Caja Mágica para disfrutar del encuentro y apoyar el trabajo de su marido, y nos dejaba un gran ejemplo de su estilazo natural gracias a su look.

Un sobrio traje en gris claro conformado por americana de doble botonadura y bolsillos y pantalón palazzo con pinzas era el estilismo escogido por Sandra para la cita deportiva. Un conjunto cómodo y muy elegante que acompañaba de un top básico de canalé en color blanco, pendientes dorados y una llamativa medalla a juego de la firma de joyas Lehona. Se trata de un estilismo sencillo y sofisticado, como la mayoría que suele elegir, pero que, sin embargo, resulta especial pues guarda una curiosidad.

La inesperada conexión de su look con Feliciano

Y es que el traje, según la propia Sandra indicaba en sus redes, pertenece a la tienda Just One Madrid, un espacio multimarca situado en la calle Villanueva en cuya campaña digital aparece -aquí la conexión- su marido, Feliciano López. En concreto, la modelo y wedding planner ha estrenado un traje de la firma The Editoriall, que se vende allí junto a otras casas como Jacob Cohën o Etro.

Su otro look con pantalón de traje en el Open de Madrid

Como buena amante del tenis que es, Sandra ha acudido en otra ocasión al torneo madrileño. Y lo hacía igualmente con un pantalón de traje, confirmando que es uno de sus básicos de fondo de armario. En esta ocasión, en la que asistió acompañada de Feliciano, combinó un diseño con suaves cuadros en gris con un suéter sin mangas jaspeado de Massimo Dutti.

Como complementos, añadió varias joyitas sencillas y unas sandalias negras con tiras delanteras cruzadas, destalonadas y con tacón cómodo de Bottega Veneta, una firma que estamos seguras de que Sandra adora pues, como ella hace con sus looks, defiende la supertendencia más elegante del momento: el lujo silencioso.