Descubrimos los zapatos y sandalias 'sport' de diseño italiano que quedan bien todo

Existe el calzado perfecto y lo hemos descubierto. Cómodo pero a la vez elegante y chic, que te permite llevar un look arreglado o sport, pasar de la calle a un evento de trabajo, de una barbacoa a un viaje en avión o irte de cena cómoda pero con estilo. Y no se trata de unas simples sneakers sino de zapatos de estilo deportivo hipercómodos y con diseño italiano.

Quédate con este nombre: Igi&Co, una firma italiana artesanal que ha sabido fusionar muchos parámetros que nos encantan: diseño (es fashion total), comodidad, calidad, innovación y sostenibilidad. Tienes desde diseños 100% deportivos, tipo sneakers, a zapatos sport ideales para modernizar cualquier look sin perder estilo ni comodidad. La nueva colección Primavera Verano de Igi&Co incluye también sandalias ideales, de diseño clásico, glam y deportivo, perfectas para planes de día o de noche.



DESCUBRE TODOS LOS MODELOS

Claves para acertar con el calzado casual y sporty

Si no estás acostumbrada o acostumbrado a llevar calzado de estilo deportivo, hay algunas normas de estilo que debes respetar para no sentir que te has equivocado o que desentonas en ese plan o ambiente:

Las snakers y el calzado sport pegan con casi todo, siempre que se trate de zapatillas y zapatos con estilo. Las zapatillas de running o las de training no son buena idea más allá del gym.

siempre que se trate de zapatillas y zapatos con estilo. Las zapatillas de running o las de training no son buena idea más allá del gym. Si tu look es muy colorido o has escogido prendas estampadas, el calzado tiene que ser sencillo, mejor monocolor, para no sobrecargar el look. Unas sneakers o zapatos de estilo deportivo blancos, azul marino o negro son un must en el que merece la pena invertir.

el calzado tiene que ser sencillo, mejor monocolor, para no sobrecargar el look. Unas sneakers o zapatos de estilo deportivo blancos, azul marino o negro son un must en el que merece la pena invertir. El vaquero es el mejor comodín, siempre queda bien con zapatos de estilo deportivo. Una camisa elegante, tanto para ellos como para ellas, puede completar un estilismo cómodo y perfecto tanto para ir a trabajar como para un plan urbano.

Una camisa elegante, tanto para ellos como para ellas, puede completar un estilismo cómodo y perfecto tanto para ir a trabajar como para un plan urbano. Si el dresscode te lo permite, las sneakers y los zapatos deportivos son la mejor opción para ir a trabajar. Combinan con trajes de estilo informal, faldas largas, vaqueros, pantalones de vestir… Pero siempre discretos para no resultar extravagante.

las sneakers y los zapatos deportivos son la mejor opción para ir a trabajar. Combinan con trajes de estilo informal, faldas largas, vaqueros, pantalones de vestir… Pero siempre discretos para no resultar extravagante. Los looks color block son perfectos para arriesgar con el calzado: colores llamativos, detalles metálicos, estampados, plataforma… Serán el toque de estilo perfecto para tu outfit.

colores llamativos, detalles metálicos, estampados, plataforma… Serán el toque de estilo perfecto para tu outfit. El calzado deportivo es un must en los looks de noche para sumar comodidad y estilo. Si el plan es con amigos, saca tus zapatillas más atrevidas; si se trata de un evento más formal, opta por modelos clásicos y discretos.

para sumar comodidad y estilo. Si el plan es con amigos, saca tus zapatillas más atrevidas; si se trata de un evento más formal, opta por modelos clásicos y discretos. Escoge tus zapatos deportivos de acuerdo a tu estilo y personalidad, que nunca te sientas disfrazado. Unas zapatillas blancas para ellas y unos zapatos de estilo deportivo azul marino o color arena para ellos, son un acierto seguro.



Ver galería

Glam, sport, casual y eco, la colección que nos ha enamorado

No nos puede gustar más la nueva colección Primavera Verano 2024 de Igi&Co para hombre y mujer, llena de modelos casual y deportivos para el día, y zapatos más elegantes para ocasiones formales o distinguidas. Cada par de zapatos es único, ligero y suave, lleno de detalles artesanales y un diseño original que lleva el “made in Italy” a otro nivel. Una fusión perfecta de calidad, diseño e investigación: suelas de cuero, pieles cepilladas, tejidos y preciosas puntadas, detalles hechos a mano, perforaciones, aplicaciones preciosas e incluso zapatos hechos con tecnología de vanguardia como el gore-tex.

Para nosotras es ideal la línea glam, llena de preciosas sandalias, esclavas o zapatos abiertos en el talón hechas con tejidos tornasolados, piedras preciosas y pieles brillantes, ideales para las noches de verano. Desde los modelos más elegantes a los más relajados, encontrarás ese par de sandalias de las que te vas a enamorar por su diseño y su comodidad.



Ver galería

En la línea deportiva de la colección Igi&Co Primavera Verano 2024 vas a encontrar modelos deportivos de diseño cool, en los que el color y los detalles luminosos son los protagonistas. Los materiales, increíblemente suaves, y hasta las suelas, están estudiadas para conseguir zapatos ultraligeros y cómodos, ideales para el día a día.

¿Para ti es importante la sostenibilidad? Entonces te encantará la línea Igi&Co Green, con materiales ecosostenibles certificados, reciclados o de bajo impacto ambiental y tecnologías de producción de vanguardia. Las suelas son de PU, producidas utilizando recursos renovables, los forros de material reciclado certificado, las plantillas de material sostenible y los cordones de material reciclado o natural. "Actuar bien hoy para vivir mejor mañana" es la filosofía de Igi&Co.

Y gracias a su colaboración con Gore-Tex y sus patentes de alta tecnología, en Igi&Co encontrarás zapatos no sólo cómodos sino completamente impermeables y transpirables.