Willow Smith, próximo icono FASHION, estrena en París el abrigo 'denim' que releva a la gabardina

Willow Smith se ha adueñado por completo de los focos en su asistencia al desfile de Otoño/invierno 2024-2025 de Acne Studios. La Semana de la moda de París, que comenzó el pasado día 26 y que durará hasta el 5 de marzo, nos está dejando boquiabiertas con los estilismos en los que se están enfundando las celebrities que ocupan los mejores lugares en las presentaciones. Como buena amante de las tendencias, la cantante y actriz no dudó en acudir a conocer las novedades que el creativo Jonny Johansson tenía preparadas para exponer ante un público que esperaba expectante para saber las corrientes estilísticas que abrazaremos la próxima vez que demos la bienvenida al período invernal. ¿Te apetece descubrir cuál fue el look con el que brilló Smith en el show? ¡Aquellas que sientan devoción por el universo denim no podrán resistirse a él!

La natural de Los Ángeles hizo acto de presencia en la cita fusionando las dosis justas de atrevimiento y feminidad, dos elementos que, por supuesto, también definen la nueva colección de Acne Studios. La joven de 23 años no pasó desapercibida y no es de extrañar, pues conquistó la capital francesa con el abrigo largo de tejido vaquero que se perfila como alternativa del próximo otoño a la gabardina.

La prenda de abrigo, para quienes se lo pregunten, fue combinada con un jersey de punto que cubre hasta debajo del pecho dejando todo el abdomen al descubierto. Sabemos que intentar lucir los afamados crop tops durante el invierno puede convertirse en una ardua tarea, pero Willow Smith ha demostrado que existen fórmulas inequívocas para causar sensación sin tener que sufrir por las bajas temperaturas que nos envuelven. Sin duda alguna, el gesto de estilo que seguiremos abanderando por resultar extremadamente favorecedor pasa por caer rendidas ante suéteres cortos de cuello vuelto y mangas largas tan sensuales como calentitos.

Smith, que no deja de sorprender con elecciones de indumentaria de lo más atrevidas, tampoco decepcionó al aunar ambas confecciones a unos jeans de tiro medio de bajo deshilachado, detalle statement que de acuerdo a las expertas no deberíamos pasar por alto en las estaciones que siguen. En lo que a calzado se refiere, la pequeña estrella eligió unas botas de puntera cuadrada con tachuelas incrustadas. Todo apunta a que el calzado de líneas cuadradas está destinado a continuar dominando el panorama, pues al dejar más espacio al pie garantiza un confort difícil de alcanzar con cualquier otro diseño de zapato.