Ana de Armas, protagonista del Abierto de Australia con un top 'biker' y botines de charol

Ana de Armas no suele compartir contenido en sus redes sociales con mucha frecuencia. Y, salvo que esté inmersa en la promoción de algún trabajo, tampoco es de las que más aparece en los medios de comunicación. Tal vez por eso, cada vez que la actriz cubanoespañola acude a algún evento suele levantar pasiones. Y hoy, estamos de suerte. La intérprete, que se hizo famosa en España por la serie El Internado, aunque la hemos visto en aclamados proyectos como Deep Water o Blonde, ha sido una de las protagonistas del Abierto de Australia. Sí, el torneo de tenis cuya final se celebraba hoy entre Dannil Medvedev y Jannik Sinner, y en el que este último se ha alzado con el trofeo. Y es que ella ha sido la encargada de revelar el premio.

¿Por qué ha revelado Ana de Armas el trofeo?

Desde hace más de 170 años, la maison francesa confecciona baúles que son sinónimo de excelencia. Pero no solo eso. Tal como explicaba Pietro Beccari, presidente y CEO de Louis Vuitton, en una nota de prensa, estos productos encarnan también la creatividad y la audacia, dos valores que, junto a la excelencia, no faltan en el mundo del deporte. Un motivo que ha llevado a Louis Vuitton a convertirse en la creadora de los baúles que guardan algunos de los premios más codiciados, como la Copa Mundial de la FIFA, el Balón de Oro, la Copa Mundial de Rugby, el Trofeo del Campeonato de la NBA, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, la League of Legends o la Copa América. Una larga lista en la que también está el Abierto de Australia.

Así, junto a la leyenda del tenis Jim Courier, Ana ha sido encargada de presentar, poco antes de que empezara el torneo, este prestigioso premio y su baúl, fabricado a mano por expertos artesanos en los históricos talleres de la maison, en Asnières. Y es que la intérprete no solo es embajadora oficial de la firma, también protagonizó el pasado verano la campaña de Alta joyería de Louis Vuitton, un trabajo fuera de las pantallas que confirmaba a la cubana como una de las chicas del momento.

Un top 'biker' y minifalda

No es casualidad que Ana de Armas se haya convertido en una de las actrices más elegantes a nivel internacional. Sus looks, siempre equilibrados, pero con un toque moderno, no suelen dejar indiferente a nadie y este caso no ha sido una excepción. La actriz se ha decantado por un total look firmado por Louis Vuitton en el que una de las prendas ha llamado especialmente nuestra atención.

La protagonista de Blonde ha lucido la minifalda Monogram (2.500 euros) de lana bouclé, reconocible por sus grandes bolsillos delanteros y el monograma de la firma estampado por todo el diseño. Pero ha sido la parte superior, un top de color negro, el que más nos ha impactado. Esta pieza, que vimos sobre la pasarela en la presentación de la colección Crucero 2024, es un diseño de piel sintética (2.700 euros) inspirado en las clásicas cazadoras tipo biker, de ahí que presente una llamativa silueta redondeada. Tiene cuello mao, una amplia pechera y un detalle que nos recuerda a los uniformes de la marina: unos botones de ancla para aportar un sutil aire náutico. La actriz ha completado el look con los botines Silhouette (1.350 euros), de charol.

