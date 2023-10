El truco de Tamara Falcó para reutilizar una falda 'midi' de invitada en cualquier plan

Las buenas compras son aquellas que podemos utilizar una y otra vez, y en diferentes situaciones. De ahí que los jeans sean siempre los reyes del armario cápsula -quedan genial con un suéter y zapatillas, pero también con un top de seda y taconazos- o que una americana negra amplia sea la prenda recomendada por cualquier estilista cuando queremos invertir en moda. Pero, además de estos y otros básicos, existen piezas más especiales que son igual de versátiles. Por ejemplo, la falda midi de lentejuelas rosas que Tamara Falcó ha llevado en su última aparición televisiva.

Como la mejor embajadora de su firma que es, Tamara Falcó luce en muchas de sus visitas a El Hormiguero, programa en el que colabora cada jueves, diseños de la colección TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro. Como ha demostrado en varias ocasiones, aunque son prendas pensadas para looks de invitada, encajan igualmente en opciones más informales. Hace unos días, lo hacía con su traje rojo de americana y pantalón ancho: por el día, lo lucía combinado con una blusa marrón en su visita a Madrid Fashion Week; por la noche, se quitaba la blazer y cambiaba el top oscuro por uno en blanco roto para acudir a la televisión. Anoche, y siguiendo el consejo de su estilista Cristina Reyes, volvía a triunfar con una pieza de su colección al mezclarla con una camiseta básica que todas tenemos.

Cómo reciclar la falda de invitada más bonita de tu armario

Como la misma Tamara compartía, la falda que ha llevado pertenece a la nueva propuesta de su firma. Se trata de un diseño de lentejuelas fucsias de corte pareo y largo midi (rebajada de 199 a 139,00 euros) que, gracias al drapeado en el abdomen y la abertura lateral, estiliza muchísimo. Y más todavía si, como ella, la combinas con unas sandalias de tiras finas y taconazo, como su modelo rosa de Magrit. Para restar formalidad al look (y, con ello, inspirarnos en nuestro día a día), ha añadido una camiseta negra básica sin mangas y con las hombreras que tanto se llevaban hace un par de temporadas.

Las joyas que completan el estilismo (pendientes, cadena con medalla y pulsera) pertenecen a la casa Tous, de la que es embajadora y su favorita para looks de diario. El maquillaje, uno de los más marcados que ha escogido últimamente, es obra de Sofía María Alonso Camarena para Sisley Paris. Está centrado en los ojos con un ahumado intenso, doble delineado y mucha máscara de pestañas, así como en los pómulos gracias al colorete en tonos tierra. Los labios, al contrario, quedan casi al natural gracias a una barra nude oscura.

La propuesta de invitada

La diseñadora y chef nos ha revelado cómo llevar esta falda de lentejuelas en un look cotidiano, pero en el lookbook de TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro la propuesta es otra enfocada a un look de invitada. En las imágenes de la campaña, aparece combinada con la blusa marrón de escote drapeado que ella llevó a Madrid Fashion Week (rebajada de 169,00 a 118,00 euros) y con zapatos de tacón en color burdeos oscuro. Una opción perfecta para un evento de noche que, unido a su estilismo en El Hormiguero, nos permite confirmar que una falda de lentejuelas sí es una buena compra.

