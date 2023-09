Piezas sostenibles, 'charms' personalizables... Cómo las joyas se han convertido en el accesorio favorito de la 'Gen Z'

Cantaba Marylin Monroe que "los diamantes son el mejor amigo de una chica"... Pero han pasado 74 años desde que los hombres las prefirieran rubias, y lo cierto es que los gustos, en materia capilar y en joyería, han cambiado. Aunque nadie sería capaz de negarle a un brillante su increíble poder de atracción -sigue siendo la piedra más deseada-, que hoy existan los diamantes creados de forma sintética en laboratorios demuestra que la sociedad pone otras prioridades por delante de brillar. La sostenibilidad es una condición que cada vez más consumidores demandan -el auge del vintage es otra prueba-, así como conseguir piezas únicas -la personalización no hace sino crecer- o sentirse identificados con el mensaje de la marca -sí, las camisetas con eslogan vuelven este otoño-. Todos estos elementos deben confluir para que una firma sea exitosa; así nos lo cuenta Aurore Melot, directora creativa de la casa joyera Thomas Sabo, en nuestra cita en Berlín. Hasta allí viajamos para hablar con la diseñadora sobre las nuevas tendencias en joyería y descubrir las últimas colecciones de sus líneas Sterling Silver, Rebel at heart y Charmista.

Llevas siete años trabajando en Thomas Abo. En este tiempo, has visto la evolución de la marca y de las tendencias en joyas en general. ¿Cuál ha sido el principal cambio en la joyería a lo largo de la última década?

Ha cambiado mucho. En primer lugar, está llegando con mucha fuerza la joyería unisex. Nuestra firma siempre lo ha impulsado con la línea Rebel at heart, pero ahora es que todo, no solo la joyería, es unisex. Los hombres llevan lo que quieren, y esto es genial. Por otro lado, también veo mucha más sostenibilidad, lo cual es muy importante, en las joyas y en la vida en general. Nosotros estamos trabajando siempre en ello: utilizamos plata reciclada, tenemos certificados FSC en todos nuestros embalajes, somos miembros del RJC (Consejo de Joyería Responsable), no utilizamos piedras obtenidas de minas... Somos muy conscientes y continuamente estamos pensando en cómo evolucionar y mejorar, por ejemplo, haciendo relojes con reciclaje de plástico del océano.

Además del genderless y la conciencia medioambiental, otra tendencia de la sociedad que se refleja en la moda y las joyas es la personalización...

Sí, los jóvenes ahora quieren ser únicos y por eso lo buscan. Yo creo que todas nuestras piezas son únicas, si el cliente viene a nosotros, es porque quiere algo que no encuentra en otro lado. Y eso es algo que busco potenciar en mis diseños porque, de alguna manera, si te identificas con tus joyas, no van a pasar nunca de moda. Puedes tener las mismas joyas toda tu vida, pero, si las combinas de forma distinta y tienen significado para ti, te van a encantar siempre. Es importante encontrar tus propias piezas para expresarte a través de ellas. Por eso quería, por ejemplo, que mi colección Sterling Silver incorporarara mensajes fuertes, como "vive tu sueño", "cree en tu suerte", "sigue tu corazón"... Otra forma de identificarte con tus joyas es eligiendo tus charms. Nosotros ya éramos muy famosos por el Charm Club y ahora vemos un regreso de los amuletos en general al mercado que se refleja en nuestras ventas. Esto también se debe a la tendencia Y2K.

Hoy, la joyería es mucho más accesible y asequible que hace años, con lo que podemos llevar joyas cada día. ¿Por qué crees que deberían completar nuestros looks de diario y no reservarlas solo para ocasiones especiales?

Yo me siento más fuerte cuando llevo joyas, siento que me representan y expresan quién soy. Además, mis joyas me recuerdan un momento concreto: "cuando compre esta pieza estaba con esta persona", "estaba contenta porque tuve un éxito y me autoregalé esto"... Las joyas te conectan directamente con una historia completa, tanto si las has comprado tú como si han sido un regalo. Es como cuando vas de viaje y no para de sonar una canción; cuando vuelves a escucharla, te sientes en esas vacaciones.

Hablando de viajes... ¿qué diferencias percibes entre el estilo de España, el de Alemania (país origen de la firma y donde hoy estamos) y el de Francia (donde tú naciste)?

Creo que en España, por el sol, lleváis más colores, como los de nuestras nuevas joyas con esmalte de colores. También piezas más grandes y especiales, por lo que el español es un mercado muy importante para nosotros. En Alemania, en general, son más clásicos y prácticos aunque gustan los grandes colgantes. Y las francesas, son efforless chic: parece que van informales pero cada detalle ha sido pensado, aunque resulte sutil.

Un consejo y un sueño

Tras conocer las novedades de las tres líneas, entre las que su creadora destaca los charms esmaltados que brillan en la oscuridad o las piezas con mensajes empoderadores, Aurora nos cuenta que lo más importante si quieres triunfar como diseñadora de joyas es "dibujar muchísimo y estudiar historia, no solo de joyería, sino de arte en general". "Necesitas tener en la cabeza referencias y códigos estéticos de todas las eras, porque todo vuelve". Regresando al presente y con la vista puesta en el futuro, nos confiesa que, "aunque no diseña para las celebrities, sino para todo el mundo", le encantaría que Lady Gaga o Selena Gomez lucieran una de sus joyas. "Son muy cool", afirma; un adjetivo tan vinculado al estilo propio como las joyas.