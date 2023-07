El minivestido de punto de Carlota Casiraghi, un diseño francés que combina con bailarinas y tacones

Después de verla en París sumándose a la tendencia Barbiecore de la forma más elegante, Carlota Casiraghi vuelve a deleitarnos con su vestuario. En esta doble ocasión no ha tenido lugar a las puertas de un desfile ni una gala exclusiva, sino en un plan que encaja a la perfección con sus aficciones: en una reunión literaria y una entrevista. La nieta de la princesa Grace Kelly ha heredado su sofisticación, y hoy nos conquista con sus estrenos veraniegos que te inspirarán para tus próximos planes.

Considerada una de las mujeres más importantes de la última década, no hay temporada que la de Mónaco no nos sorprenda con su repertorio FASHION. En el nuevo capítulo del programa que batuta junto a Chanel, Literary Rendezvous at rue Cambon, ha lucido una inesperada prenda que confirma la vuelta de un aliado eterno de la época de vacaciones, ¡el minivestido de punto! Son pocas veces en las que vemos a una aristócrata como ella despojarse de los diseños clásicos, pero esta semana lo hace enfundada en una propuesta en blanco, protagonizada por pequeños logos estampados de la maison y con bolsillos laterales con botones joyas, que encaja fenomenal tanto con bailarinas como con sandalias de tacón de aguja.

De manguita corta y cuello cerrado decorado con pequeñas perlitas en los bordes, se convierte en una de las adquisiciones más divertidas de su amplio y exquisito armario. Y curiosamente, ¡no está disponible en tienda! Razón por la que se convierte en uno mucho más exclusivo de lo que podríamos llegar a imaginar, pocas amigas de la casa de costura como ella tienen acceso a este tipo de atuendos que aún no están accesibles para su compra. Pero para nuestra sorpresa, no ha sido el único look que ha llevado recientemente.

Sus básicos durante todo el año

Aunque el calor apriete, para una entrevista con un medio nacional de televisión, no ha dudado en confiar en el combo atemporal que resume a la perfección su forma de vestir, ¡tan solo ha necesitado tres piezas! Una preciosa chaqueta de tweed azul y blanco -que encontramos en tienda por 5.950 euros-, un par de jeans ceñidos y las buscadísimas bailarinas de piel con puntera bicolor -alrededor de 890 euros-. Un gesto con el que confirma que adora la estética Old Money que tan bien defiende desde hace años, y que ahora populariza Sofia Richie.