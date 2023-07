Los festivales son la nueva pasarela y el bañador se impone como el mejor look ✨

El mejor street style, en primavera y verano, está en los festivales. De Coachella a Glastonbury, estos megaeventos se han convertido en el mejor lugar para fichar lookazos que copiar en cualquier concierto, fiesta o incluso en vacaciones, cuando quieres estar guapa pero cómoda. Y también en España tenemos nuestra propia pasarela musical, el madrileño Mad Cool, donde las asistentes no tienen miedo a darlo todo con su ropa para mostrar su estilo más atrevido. ¿La tendencia que triunfa en esta edición? Llevar un bañador como el body más sexy y favorecedor.

Teresa Bass, Estela Grande y Paula Brookie han sido algunas de las influencers que, estos días, se han paseado por el inmenso espacio que acoge esta edición de Mad Cool, ubicado por primera vez en Villaverde. Y las tres coincidieron en un detalle de su estilismo: usar un bañador o un bikini a modo de top. Es una idea genial para no pasar calor durante todas las horas que duran estos eventos en los que, además, no suele haber demasiadas zonas en las que refugiarse del sol.

Un bañador, dos lookazos

Teresa y Estela, de hecho, escogieron el mismo diseño, un bañador negro con aberturas y escote halter de Tezenis (19,99 euros), aunque lo combinaron de forma diferente. Mientras la primera lo llevó con un pantalón de crochet en el mismo tono, logrando un look de aire ibicenco, la segunda se decantó por la inspiración cowboy con shorts, botas plateadas y sombrero. Dos opciones geniales que demuestran la versatilidad de este básico de cada verano.

El poder de los complementos en un estilismo de festival

Los festivales son la mejor ocasión para experimentar con tu look y sacar del armario esos accesorios atrevidos que, en el día a día, quizá no puedas llevar. Por ejemplo, el choker dorado de Teresa o el sombrero blanco de Estela. O las botas cowboy más rompedoras, como las plateadas de la influencer madrileña o el modelo bicolor de Paula Brookie, quien también añadió unos shorts grises para transformar su bikini blanco en el mejor look festivalero.