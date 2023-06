María García de Jaime brilla con un look de invitada de pasarela en una exclusiva boda en Cannes

La ciudad de Cannes ha vuelto a ser noticia tras la exclusiva boda del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, y la modelo israleí Mishel Gerzig en un entorno de cuento de hadas. Cita que comenzó el pasado domingo con una fiesta de bienvenida a los invitados llegados de todos los rincones del globo terráqueo, como María García de Jaime y Tomás Páramo, y que hoy culminará con una postboda del mismo calibre. Ayer tuvo lugar el gran día, y la influencer madrileña acertó con la elección de vestuario estrenando una pieza que vimos hace unos meses sobre las pasarelas de la Semana de la Moda de Milán.

El Château de la Croix des Gardes situado en la Riviera Francesa acogía la celebración de amor en la que la clásica montaña de copas champagne, el show del DJ Martin Garrix y el espectáculo de fuegos artificiales no han faltado. En cuanto a moda, María ha sido una de las invitadas más espectaculares con un look que encaja a la perfección con los fotogénicos jardines y fuentes que rodean el lugar. A diferencia de otras ocasiones en las que ha lucido los diseños de su marca Himba Collection, para este momento ha optado por una propuesta mucho más lujosa confirmando cuál es la tendencia que adora esta temporada de verano y que estiliza su silueta: dejar los hombros al aire.

¿Quién firma su look de invitada?

Con esta maravillosa elección, la empresaria y madre de tres hijos confirma que cada día que pasa, su relación con la industria se estrecha aún más consiguiendo lucir obras de arte tan especiales como ésta. ¿Quién firma su espectacular traje palabra de honor y corte imperio? ¡Nada más ni menos que Emporio Armani! Un vestido en un precioso verde agua que se ajusta al pecho con un nudo tras la espalda, una larga falda con imponente caído y una sobrefalda semitransparente con bordados florales metalizados que nos ha enamorado.

Como mencionábamos al comienzo, por primera vez este look italiano vio la luz durante la pasarela primavera-verano 2023 el pasado mes de septiembre en la capital milanesa. Y no, aún no está disponible para su compra en tienda, por eso María es una de las grandes afortunadas en llevarlo antes que nadie. Tal protagonismo tiene el atuendo, que simplemente ha añadido unos pendientes colgantes de diamantes de la casa Rabat y su incondicional larga melena lisa. Tomás por su parte ha lucido un sofisticado traje de chaqueta con pajarita negra de la marca parisina Fursac, ¡estaban guapísimos!