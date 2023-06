Viajamos hasta Mallorca para descubrir los accesorios que te trasladarán a la isla, estés donde estés

Siempre hablamos de Ibiza, Formentera y Menorca como las islas más bellas de Baleares. Pero, ¿y si en realidad el lugar más inspirador de este archipiélago estuviera en Mallorca? Con menos de 700 habitantes y situado en la sierra de la Tramontana, el pequenísimo pueblo de Deià es donde mar, cielo y montaña se funden en una paleta de colores digna de Matisse o Van Gogh. O de un diseñador de moda, que es precisamente lo que ha sucedido esta temporada. La firma inglesa Kurt Geiger ha dirigido su mirada a este precioso enclave para fichar a su último colaborador, el polifacético interiorista Matthew Williamson, y crear la colección cápsula más colorida de este verano. Por supuesto, no podían elegir otra localización que el mismo Deià para presentar estos accesorios y bañadores, y allí es donde tuvimos la oportunidad de que la directora creativa, Rebecca Farrar-Hockley, nos explicara todos los detalles de esta colaboración que ya está disponible en la web de la marca.

Un lugar mágico

Nada más llegar a Deià, como sucede en otros rincones escondidos de las Islas Baleares, se percibe una energía casi mágica que te lleva a la más absoluta tranquilidad. Especialmente si comienzas a charlar con alguien enamorado del lugar. "Este es mi happy place. He venido cada año desde hace 20, es aquí donde alimento mi espíritu y se me ocurren nuevas ideas. Por eso pensé que lo mejor era hacer una colección inspirada aquí". Quien habla es Rebecca Farrar-Hockley, directora creativa de Kurt Geiger desde 2002. Antes de trabajar para la firma que ha hecho del bolso arcoíris un icono, Rebecca era compradora en Selfridges, y así es como conoció a Matthew Williamson, ahora interiorista pero, por aquel entonces, diseñador de moda.

"Matthew y yo nos conocemos desde hace mucho porque los dos trabajábamos en moda en el Londres de los 90. Yo iba cada temporada a ver su colección de ready to wear en London Fashion Week. Después perdimos el contacto... y de pronto vine aquí en vacaciones ¡y me lo encontré porque él vive aquí! Empezamos a hablar y se me ocurrió hacer esta colección ya que él tiene un ojo fantástico para el color, y Kurt Geiger es una marca de colorido. Fue natural colaborar con Matthew y escoger este lugar y sus colores como inspiración", nos explica la diseñadora en el evento de presentación de la nueva línea, celebrado en el exclusivo complejo mallorquín La Residencia.

Color para todas

Hasta ese maravilloso hotel viajó el equipo internacional de Kurt Geiger, así como periodistas y celebrities de Europa y América. La representación española vino de la mano de Sandra Garal y Beatriz Espejel, que compartieron fiesta y cena con la influencer eslovena Maja Malnar, la modelo neoyorquina Afiya Bennett y la cantante colombiana Nathalie Paris, entre otras chicas que arrasan en las redes. Cada una de ellas combinó las piezas de Kurt Geiger x Matthew Williamson adaptándolas a su propio estilo, aunque el colorido, gracias a los sombreros, los bolsos y las sandalias, no faltó en ninguno de sus looks.

"En Londres, que es tan gris, necesitamos tonos alegres. Creo que la forma en la que usais el color en España es increíble, os divertís y sois muy positivos. Sois valientes con la moda y esta colección encaja muy bien en vuestro estilo", afirma la diseñadora, que se declara amante total de nuestro país y de nuestra forma de vivir. A pesar de las diferencias que Rebecca apunta entre inglesas y españolas, lo cierto es que Kurt Geiger vende los mismos modelos en todos los países, siendo el Rainbow Bag su superventas mundial. "Hemos conseguido que la firma se reconozca cuando vas por la calle", nos cuenta Jose Luis Rhodes, responsable de compras y diseño (y quien pone el toque español en las oficinas londinenses de la marca).

Y es que, efectivamente, cuando caminas -ya sea por Madrid, Londres o París- y ves un bolso multicolor con una cabeza de pájaro brillante, lo idenfiticas al instante. Y parte del éxito es porque se trata de un diseño fácil de adaptar a muchos tipos de chicas; el único requisito es querer pasarlo bien. Desde sus orígenes, la marca ha tratado de transmitir estos mensajes de diversidad y optimismo, y más todavía desde la pandemia, cuando lanzaron la campaña viral People Empowered en favor de la libertad, la igualdad y la inclusión de todas las razas, sexualidades y bellezas. Además, la empresa cuenta con el programa The Kindness Foundation para ofrecer oportunidades laborales a jóvenes sin recursos.

Más allá de accesorios

Ese ADN inclusivo que se siente desde las campañas hasta la mencionada fundación, está presente en la gran novedad de Kurt Geiger esta primavera: su línea de baño. Aparte de coloridos alegres, han buscado que los diseños encajen muy bien en todos los tipos de cuerpo; por eso están disponibles desde la XS hasta la XXL. La cápsula de Kurt Geiger x Matthew Williamson también incluye varios trajes de baño y bikinis, así como pareos y vestidos ligeros perfectos para completar el look de playa. Este salto paulatino al textil es, según nos adelanta Rebecca, el inicio de un nuevo proyecto, la ropa, que quieren ir haciendo poco a poco para asegurar no solo la calidad de las piezas sino que, realmente, encajan en todos los tipos de mujeres.