Se cuela en Cannes el impactante vestido español que Audrey Hepburn llevó en 'Dos más en la carretera'

La Croisette esta semana se ha vestido de fiesta para acoger una nueva edición del Festival de cine internacional de Cannes. Una cita que reúne a reconocidos rostros de la industria, modelos como Karlie Kloss, pero también importantes nombres que han marcado la moda. Es el caso de Emili Sindlev, una de las chicas más seguidas de las redes sociales, su increíble, divertida y original visión le ha convertido en una de las estilistas -nórdicas- más notorias de los últimos años. De ahí a que su presencia en la alfombra roja no haya pasado desapercibida entre la multitud de flashes. Y no, no ha estrenado un traje clásico de tul, más bien ha confirmado lo que a la hora de impactar con un look, lo mejor es apostar por un guiño nostálgico.

Al igual que la modelo Iris Law, ha sido la encargada de poner el sello Gen Z en la velada con propuestas inesperadas que nos han apasionado. Acostumbradas a verla enfundarse en conjuntos coloridos, cargados de energía y optimismo, y estrenando las últimas novedades que aterrizan en las pasarelas en esta ocasión ha optado por una versión mucho más glamurosa y festiva, ¡con sello español! Un vestuario impecable con el que asegura que inspirarse en el pasado, ¡siempre es más que acertado! Aunque eso sí, siempre encontrando el punto de equilibrio perfecto con el presente y adaptándose a tu registro personal.

¿Por qué decimos en el pasado? Muy sencillo, su impactante vestido metálico está creado nada más ni menos que por uno de los genios españoles que han marcado la historia de la moda, Paco Rabanne. Y pesar de que los complementos, el minibolso bola plateado y los minimalistas tacones de cuña transparentes reflejan ese aura futurista ahora tan buscada entre las que quieren marcar la diferencia, en realidad la prenda que roza su cuerpo no es ninguna novedad para las expertas. Pero sí que alguien como ella, que está continuamente al tanto de las novedades FASHION lo lleve, y te contamos la razón.

¿Quién llevó el vestido antes?

Sin lugar a dudas Emili Sindlev ya es un auténtico icono de la moda alrededor del mundo, causa sensación por donde pasa. Pero es cierto que este vestido metálico creado a partir de pequeñas piezas de aluminio cosidas de manera artesanal lo popularizó tiempo atrás otra mujer, ¡Audrey Hepburn! Concretamente vimos a la actriz belga lucirlo por primera vez en una de las escenas míticas de la película Dos en la carretera (1967), era una pieza diseñada exclusivamente para ella. Terminó convirtiéndose en un momento y lookazo inolvidable que ha sido reinterpretado decenas de ocasiones, he aquí el ejemplo más fabuloso de la semana. Las últimas temporadas hemos sido testigos de la influencia que ha tenido la que alcanzó la cima tras su papel en Desayuno con diamantes, celebridades, modelos, princesas... Todas se rinden a su repertorio de estilo con versiones preciosas que terminan siendo virales.