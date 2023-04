Este es el destino de ‘shopping’ donde encontrarás el regalo perfecto para el Día de la Madre

Madre solo hay una y, por eso mismo, acertar con un obsequio que esté a su altura (que es mucha) para su día más especial puede volverse una búsqueda difícil e, incluso, desesperada. La originalidad cada vez cuesta más y repetirse es una opción en la que caer es muy frecuente para salir del paso. Por eso, venimos al rescate y te hablamos del destino de compras más fashion que será tu salvación.

Y es que Las Rozas Village y La Roca Village se presentan ante ti como el lugar definitivo en el que confiar para dar con el regalo para la mujer más especial de tu vida. Allí se pondrán a tu entera disposición más de 240 firmas muy top, que son las favoritas de las celebrities y entre las podrás decantarte por apuestas muy distintas: desde joyas que son clásicos infalibles, hasta looks de lo más arriesgados para esas mamis que se definen más modernas. No importa la edad ni el estilo, Las Rozas Village y La Roca Village te brindarán el detalle perfecto para que tu madre se sienta especial todos los días.



Una propuesta única, como tu madre

Madre solo habrá una, pero opciones hay muchas. Es cierto que, a más variedad, más posibilidades para dar con un regalo original. Sin embargo, es normal que el gran abanico de opciones que te ofrece este destino fashion pueda sacarte de tu zona de confort, por ello, Las Rozas Village y La Roca Village han pensado en cada detalle y te ofrecen su ayuda: un equipo de Personal Shoppers para guiarte y acompañarte en esta importante decisión. Estilistas y asesores de imagen que te llevarán de la mano para que vivas una experiencia de compras a tu medida y de la forma más exclusiva. Expresa tus preferencias y déjate aconsejar por los profesionales con las mejores ideas para sacar al hijo o hija detallista que llevas dentro: acertarás con una propuesta muy especial y única, como tu madre.

Lo último para una madre a la última

Tus personal shoppers analizarán el estilo que más encaje con ella y se encargarán de dejar a tu elección distintos regalos personalizados de las tiendas más de moda que encontrarás en Las Rozas Village y La Roca Village, dos de los once Village de The Bicester Collection. Sorprende a tu madre con los coloridos y sofisticados total looks que te ofrece Pinko y conviértela en la anfitriona más glamurosa de sus cenas con amigas. Pero, si buscas algo todavía más íntimo, siempre puedes contar con las prestigiosas firmas de joyería como Tous o Swarovski que te ofrecerán piezas románticas, unos diseños elaborados con todo el sentimiento que caracteriza a este día.



Las madres son también fieles defensoras de la elegancia de los estilismos clásicos, una tendencia de la que renegamos muchas de nosotras en nuestra rebelde adolescencia, pero con la que hemos hecho las paces e invitado a entrar en nuestro vestidor. Demuéstrale a tu madre que siempre tuvo la razón y regálale toda la distinción de sus firmas favoritas: Los cortes clásicos vuelven a estar in y te lo demuestran los diseños atemporales de las propuestas de Adolfo Domínguez, Bally o Pretty Ballerinas. La guinda del pastel puede ser ese toque exótico a tu regalo de la mano de Rituals, que te ofrece deliciosas esencias florales.

El Día de la Madre que recordará siempre

Las Rozas Village y La Roca Village tienen la clave para hacer realidad esa idea de regalar algo distinto y emotivo que guardas en tu cabeza y que quieres que tu madre recuerde para siempre. Una idea que puede tomar forma en las tendencias más fashion que te brindan carteras y estilismos, pero también en aquellos objetos de la vida cotidiana que, de pronto, puedes convertir en especiales. Planchas de pelo, relojes exclusivos e, incluso, menaje para la casa, pueden volverse el regalo práctico que, muchas veces, hacen la vida más sencilla a las madres. Descubre la sencillez de hacer de un detalle algo grande en el Día de la madre, sólo en Las Rozas Village y La Roca Village.

Nuestros favoritos para tu madre



