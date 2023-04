Amaia Salamanca adelanta el look estampado con truco 'piernas infinitas' que copiaremos en verano

La temporada de bodas, bautizos, comuniones, ferias y demás eventos varios ya ha comenzado, pero también la de presentaciones de las nuevas temporadas televisivas gracias, por ejemplo, al Festival Canneseries. ¿Y si hubiera un nexo muy FASHION entre ambas? Nosotras lo hemos localizado: las actrices de estas producciones pueden convertirse en la mejor inspiración para tu próximo look de invitada. Y si no lo crees, solo tienes que echar un vistazo al último look de Amaia Salamanca, un conjunto estampado que esconde un truco con efecto "piernas infinitas".

No ha sido en La Croisette, donde este fin de semana veíamos a Beatriz Luengo y Mónica Cruz, entre otras intérpretes españolas, sino en Madrid. Allí, Amaia Salamanca y el resto del reparto principal de Bienvenidos a Edén han recibido a la prensa para presentar la segunda temporada de la ficción que llegará a Netflix el viernes 21 de abril. Una cita matinal en la que Amaia, una vez más, ha demostrado ser una de las actrices con más estilo de nuestro país.

Un dos piezas estampado, la alternativa al vestido

Fiel a su estilo sencillo pero especial, la madrileña se ha decantado por un conjunto en tonos suaves formado por una blusa con manga japonesa y minifalda con el mismo estampado. Sobre fondo blanco, las siluetas de varios animales en rosa salmón conseguían un diseño original y, al mismo tiempo, bastante discreto. Una versión única del animal print. Según ha compartido la propia Amaia, el look pertenece a la firma Stella McCartney, una marca sostenible y pionera en reemplazar las pieles animales por tejidos sintéticos, con lo que este diseño resulta todo un homenaje.

El truco 'piernas infinitas'

Conocedora experta de la moda y de los consejos de las estilista que mejor funcionan -lleva trabajando con ellas desde que debutara en SMS en 2006-, Amaia Salamanca suele acertar de pleno en sus eventos gracias a trucos como el que hoy ha puesto en prática: combinar una prenda muy corta con zapatos de un tono similar el de la piel. Con este dúo, se consigue que las piernas parezcan larguísimas. En su caso, ha escogido unas sandalias-joya de Aquazzura, el modelo Tequila Sandal 105 en color cobre con aplicaciones de cristales y tacón de aguja (1.095 euros). Ha completado el estilismo con joyas de Bvlgari y un look de belleza ideado por Beatriz Matallana en el que resaltaban los labios fresa y las trenzas en una melena ligeramente ondulada.