Cómo combinar con estilo las 'daddy sandals', el inesperado calzado que regresa

Las tendencias de moda son cíclicas, algo que también se aplica al universo del calzado. Si las botas blancas aterrizaron en invierno de nuevo en nuestros armarios, en verano lo hará un zapato que, aunque resulta igual de polémico, no podemos negar su principal atractivo: la comodidad. Hablamos de las sandalias deportivas, aquellas planas, generalmente acolchadas y con sus características tiras anchas en el empeine. Gozaron de popularidad en la década de los 90, especialmente en los looks más playeros de nuestros padres (de ahí su nombre en inglés). Y ahora firmas como Celine, Chloé, Liu Jo, y por supuesto, Adidas o Puma, las han rescatado con nuevos modelos que también han llegado al resto de tiendas. Las prescriptoras las llevan junto a trajes, vestidos o faldas, sugiriéndonos con estos looks que les demos una oportunidad, ¿lo harías?