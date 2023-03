Cómo llevar el 'total look' blanco más elegante de la primavera sin fallo alguno 🤍

Por fin estamos en primavera, excusa perfecta para dar color a nuestros conjuntos de diario con prendas como las chaquetas acolchadas o los estampados más buscados. Pero si aún no te atreves a añadir piezas tan llamativas, es el momento ideal para embarcarte en el juego de los total looks blancos que además de aportar estilo, añadirán un toque de luz a tu rostro con el que no necesitarás ir muy maquillada. No te preocupes si no eres una experta en la materia, porque hemos dado con las propuestas más fotogénicas del street style en las que podrás inspirarte, descúbrelas en el nuevo vídeo de FASHION.