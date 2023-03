Zara sorprende con su nueva colección cápsula: prendas sin tallas que llevarás hasta en verano

No hay mes que nuestra marca española de cabecera no nos sorprenda con sus novedades. Ahora que poco a poco nos despedimos del largo invierno y las temperaturas gélidas, el último movimiento de Zara llega para convertirse en la noticia más llamativa de la semana que no te dejará indiferente. Después de sumarse a tendencias como los zapatos denim e inspirarse en el vestuario de Hollywood como el de Audrey Hepburn en la película Funny Face, el equipo creativo se ha decantado por lanzar una original línea en la que no tendrás que prestar atención a tus medidas antes de comprar.

¿Cómo va a ser posible?

Seguramente habrás experimentado en los últimos años el caos que es dar una talla acertada, ya que suele variar dependiendo de la prenda y el corte, pero sobre todo la marca. Un problema generalizado que se ha viralizado en las redes y del que parece ser que se ha hecho eco el imperio gallego que adoran princesas, reinas, modelos y actrices. Con la colección cápsula que hoy ha visto la luz, quieren finalizar con esta situación que termina repercutiendo en la decisión final del cliente ante la cesta de la compra. Aunque parece que nos encontramos en una simulación futurista, la realidad es que no volverás a necesitar elegir entre la XS, S, M, L y XL para que las prendas con ese efecto arrugado tan especial te queden bien.

Por supuesto que no hemos podido obviar ese romántico guiño que nos recuerda al legado que dejó el reconocido modista Issey Miyake, y que ahora podrá estar en tus manos con una versión española muy ready to wear. Así que si eres de las que prefiere comprar online o simplemente te da pereza pasar por el probador de la tienda, ¡estás de suerte! Te presentamos la solución que propone Zara para que dejes de investigar continuamente cuál es el tallaje que encaja contigo ya que sus nuevos vestidos, tops y faldas prescinden de medidas. Y lo mejor es que podrás compartirlos con tus amigas, hermanas y madre, ¡aunque vuestra silueta y altura sea totalmente diferente!

Parece magia pero en realidad esta innovación que promete atraer a un gran público, es gracias a su llamativo tejido elástico creado a partir de un complejo proceso de plisado que aporta flexibilidad y el arte de recuperación instantánea a su forma original. Diseños con elegantes y gustosas texturas en tonos fucsias, azul, gris, negro e incluso verde flúor que marcan la diferencia ante las propuestas de temporadas anteriores, estas aterrizan en sus estanterías para llevar con looks de oficina más atrevidos como otros de fiesta. ¡e incluso para looks de invitadas!

Una colección cápsula que promete ser una auténtica joya en tu armario, esa de la que no vas a querer desprenderte nunca. Sus precios, aptos para todos los bolsillos, oscilan desde los 17,95 a los 39,95 euros, ¡y ya están disponibles en tienda! No dudes en probar suerte y comprar por primera vez sin prestar atención a la indicaciones que describen las etiquetas, porque promete agotarse en cuestión de días.