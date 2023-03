Viajamos a París con Nina Urgell, la invitada más 'cool' en el desfile de Dior

Llaman a París la Ciudad de la luz... pero cualquiera que trabaja en la industria sabe que, también, es la capital mundial de la moda. No solo es la cuna de las firmas más importantes -Dior, Chanel, Saint Laurent... todas establecieron sus sedes all; incluso Cristobal Balenciaga tuvo que mudarse desde el País Vasco para que reconocieran internacionalmente su trabajo-, sino que sus Semanas de la moda -tanto la de Alta Costura como la del prêt-à-porter- son referente absoluta en las próximas tendencias, y también donde quieren estar todas las modelos, celebrities e influencers. Una de las españolas más consolidadas en ese tercer grupo, Nina Urgell, nos descubre los secretos de estas citas FASHION a la salida del desfile de Otoño/invierno 2023-2024 de Dior, donde compartió front row con Sassa de Osma, Chiara Ferragni y Stella Banderas, entre otras.

Vestida con un look denim de supertendencia, camisa de lunares y zahones con el logo de la maison (un estilismo que pertenece a la colección Crucero 2023 presentada en Sevilla el pasado junio), Nina confiesa que lo que más le ha gustado de esta nueva propuesta de Maria Grazia Chiuri para Dior han sido los accesorios: "los bolsos, las recreaciones vintage preciosas de la maison, los bralettes y los guantes de medio brazo", enumera esta barcelonesa de 30 años que lleva una década triunfando, virtualmente, como @ninauc. Un recorrido que le ha permitido conocer en profundidad la moda, y también consolidarse como una verdadera experta a la hora de idear sus estilismos para citas como estas.

¿Cómo eliges el look para un desfile como este? ¿Quién te asesora?

Consulto todos los looks del ultimo show de la firma en internet y mando al equipo de Dior mis opciones favoritas para que me confirmen cuáles están disponibles. Normalmente, decido los looks ágilmente, pues acostumbro a no tener dudas a la hora de vestirme. Al fin y al cabo mi trabajo está directamente vinculado al estilismo. Y en caso de no tenerlo claro, pregunto a mis mejores amigos, quienes también se dedican al mundo de la moda y tienen muy buen ojo a la hora de ayudarme.

A la hora de vestirte para un evento u otra importante, ¿qué es lo que más valoras: las tendencias, tu estilo o la comodidad? ¿Por qué?

En mi opinión, la gracia de un buen estilismo es el equilibrio entre las tres. Es como si se tratase de un baile entre mi personalidad, la comodidad y las tendencias del momento. La sintonía entre estos tres factores es la clave del éxito de un look.

Acabas de estar en la Semana de la moda de Milán y ahora has venido a París. ¿Cómo es el proceso de preparar el

equipaje para esta maratón de viajes?

Creo que como todo en esta vida, la práctica hace al maestro. Ya son más de 8 años preparando maletas para Fashion Week (se ríe). De alguna forma lo tengo súper automatizado. Tengo mi armario y la mayor parte de mis prendas integradas en mi cerebro y acudo a él para imaginarme los looks; después de la imaginación, llega la práctica. Siempre preparo la maleta según categorías: voy por orden de ropa, calzado, accesorios, gadgets y neceser. Así no me dejo de nada, aunque siendo honesta, casi siempre se me escapa algo.

La vida de una 'influencer' más allá de las Fashion Weeks

Este ritmo frenético de ciudad a ciudad y de evento en evento que a algunos agota con solo pensarlo es, precisamente, lo que más atrae a Nina de su trabajo. "Me gusta estar casi siempre en movimiento, conocer a gente y culturas distintas y vivir estímulos visuales cambiantes constantemente. A través del mundo de la moda, las redes y el trabajo creativo, te das cuenta de lo rápido que avanza todo, sobre todo después de la pandemia. Personalmente, creo que nos encontramos en un momento de muchos cambios a nivel cultural, creativo y artístico".

Al mismo tiempo que adora estos inputs constantes, es consciente de que no todo es rosa en el universo influencer (ni siquiera cuando estás en la Ciudad del amor, el otro seudónimo de París). "Lo peor es tener dificultades para desconectar. Trabajar en redes es un trabajo con unos horarios muy difusos y una intensidad de estímulos visuales bastante agresiva. También es complicado tener que afrontar prejuicios constantemente cuando se trabaja a través de la imagen". Quizá por expandir su porfolio fuera de las redes, o tal vez para aprovechar el conocimiento del sector que estaba consiguiendo gracias a estas, Nina se atrevió, como muchas otras influencers, a probar suerte como empresaria.

Así, en 2019, nacía Mid/night 00.00, una firma de belleza ideada con el objetivo de "romper con la cosmética natural convencional. Mi misión fue crear una marca actual, 100% local, ecléctica y distinta. Me gustaba mucho la idea de integrar arte, creatividad y tecnología en una marca que fuera algo más que cosmética natural vegana y sostenible", explica a FASHION. Y termina nuestra charla adelantando que "dejaremos de ser solo cosmética esta primavera. Este año, la firma está viviendo un proceso muy potente e interesante de avanzar hacia un estilo de vida que involucre algo más que el cuidado personal".