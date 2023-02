Lefties lanza su primera colección de maquillaje con todas las tendencias 'beauty' de 2023

Para desmarcarse o para encajar. Para ser diferente o expresar quienes somos, para una misma o para los demás. No es solo una cuestión de estética, de cubrir, tapar, resaltar o esconder, ya que el poder transformador del maquillaje es innegable, prolonga nuestra forma de ser, nos da libertad y es una herramienta estupenda para dar rienda suelta a nuestra creatividad. Por todo ello, que una persona utilice el maquillaje en mayor o menor cantidad para buscar alguna de estas sensaciones, es maravilloso. Ha llegado el momento de abrir el neceser a todo lo nuevo.

Las novedades de maquillaje de la primavera y las tendencias que coordinarán sus pasos de baile ya están esperándote: sombras de ojos deliciosas, bases de maquillaje efecto buena cara, perfeccionadores de la tez, labiales en tonos súper favorecedores, productos para cejas… y, en esta ocasión, aterrizan de la mano de Lefties. La marca de moda celebra su primera incursión en el universo de la belleza con su nueva línea de maquillaje fabricada íntegramente en España, Lefties BEauty, una colección pensada para todas aquellas que buscamos múltiples opciones entre las que elegir y para las que creemos firmemente que un buen producto de belleza puede tener un precio accesible. Si a esto le sumamos que Lefties BEauty viene acompañada de una selección de brochas, pinceles, neceseres y otras herramientas y accesorios, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que estamos ante la que promete convertirse en la línea de maquillaje triunfadora de la temporada.

Una propuesta para todos los tipos de piel

La belleza no tiene edad. O al menos no debería. Se trata de entender que la piel evoluciona conforme va cumpliendo años y, de la misma manera que no te vistes igual a los 20 que a los 50, tampoco deberías utilizar los mismos productos. En los últimos años, la industria de la belleza ha iniciado un viaje hacia un paradigma más inclusivo, pero no solamente con respecto a la edad. Por ejemplo, hace décadas las firmas de maquillaje no contaban con tonalidades que se adaptasen a pieles no caucásicas, al igual que a las pieles con acné o con cualquier otra condición que las alejase del efecto “piel modelo”. Con BEauty, Lefties presenta una colección con una gran variedad de tonos para cubrir cualquier tipo de belleza, con acabado profesional y que se adapta a todos los tipos y tonos de piel.

Gracias a la gran variedad en la paleta cromática, Lefties BEauty te permitirá liberar tu creatividad para poner en práctica cualquier estilo de maquillaje dependiendo de tus gustos y necesidades y también de la ocasión en la que tengas pensado lucirlo.

Nude Collection;

Ir maquillada sin parecerlo es todo un arte. Los maquillajes de inspiración nude, ultranaturales, con tonos que se funden con la piel son siempre un acierto rotundo. La colección Nude de BEauty te permitirá elaborar un maquillaje ligero y natural gracias a su variada gama de tonos neutros.

Color Collection;

Esta propuesta de Lefties BEauty está pensada para las que no tienen miedo a explorar las infinitas posibilidades que ofrecen las tonalidades vibrantes. El resultado son distintas formas, siluetas y combinaciones que se adaptan a cualquier estilo de maquillaje.

Night Collection;

El maquillaje es la mejor de las opciones para elevar tus looks en esas noches especiales. Una cena con amigas, bailar hasta el amanecer, una cita especial… son escenarios en los que sumar puntos a tu estilo con la Night Collection de Lefties BEauty. Una paleta compuesta por una selección de tonos oscuros que dibujan un maquillaje en el que se funden luces y sombras creando un efecto sofisticado y sumamente favorecedor.

En la BEauty Collection de Lefties podrás encontrar todo lo que necesites para crear cualquier tipo de maquillaje, desde bases de maquillaje ligeras que unifican el tono de la piel –disponibles en ocho tonos–, a correctores, polvos compactos, iluminadores y coloretes. Si eres de las que les gusta centrar la atención en los labios, esta colección te ofrece la posibilidad de elegir labiales mates en tonos intensos, pintalabios líquidos, cremosos o gloss. Para los ojos tienes disponible una amplia gama de sombras de ojos, así como eyeliners y máscaras de pestañas con las que conseguir una mirada de infarto.

Además, la propuesta de Lefties incluye también productos que cuidan y dan color a las manos, sets de manicuras y limas, así como diferentes accesorios como brochas, pinceles, rizadores de pestañas o cepillos desmaquillantes, cepillos y bandas para el pelo y cepillos masajeadores, entre otras cosas. La nueva colección Lefties BEauty está disponible en todas las tiendas de la marca, así como en el canal de venta online de la marca y su aplicación disponible para Android e iOS.