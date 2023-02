Localizamos en rebajas el top de lentejuelas de Sandra Gago que copiaremos para salir de fiesta

Sin lugar a dudas Sandra Gago es una de las veinteñas con más sentido del gusto de nuestro país, todo un ejemplo a seguir que nos regala dosis de glamour a golpe de look. No suele participar en demasiados actos públicos, pero a los eventos que sí acude siempre acierta con su impecable vestuario. Ejemplo de ello fue cuando lució el famoso vestido rosa con flor XL del diseñador Juan Vidal en una boda el pasado verano, y esta semana ha vuelto a confirmar con un selfie en el ascensor que adora la moda nacional, incluso a la hora de crear un estilismo para disfrutar un viernes noche de chicas.

Aunque las marcas ya han lanzado sus nuevas colecciones para estrenar las próximas semanas, aún queda en tienda algún capricho de rebajas con el que te puedes hacer. ¿Por qué decimos esto? Si pensabas que iba a ser complicado conseguir replicar el total look negro de la modelo madrileña con el que está guapísima y confirma que el 'menos siempre es más' en toda ocasión, tenemos una buena noticia: ¡lo hemos encontrado! Y lo mejor es que la prenda estrella de la que nos hemos enamorado a primera vista, está a muy buen precio.

¿Quién firma su conjunto de noche?