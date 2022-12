Diez nuevas ideas para combinar las zapatillas en looks de invierno elegantes

No hay nada más cómodo que calzarse un par de zapatillas deportivas. Con el paso del tiempo este modelo normalmente con cordones y de suela plana, se ha convertido en parte del fondo de armario de toda experta en moda. Pero en ocasiones, es cierto cuesta encontrar un buen equilibrio entre los looks del día a día y el toque sport del zapato. Así que si quieres añadirlas a tu repertorio invernal para aportar ese aire diferente y no sabes cómo hacerlo sin errar en el intento, he aquí los estilismos más inspiradores vistas en el street style. Descúbrelo en el nuevo video de FASHION con estas ideas de tendencia.