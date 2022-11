Entrevista a Bar Refaeli: 'Siempre he tenido buena autoestima, pero ahora me siento mejor que con 20'

Es modelo desde muy joven (de hecho, su primera campaña la protagonizó con solo ocho meses) y fue uno de los ángeles de Victoria's Secret más queridos. También es mamá de dos niñas y un niño, y amante de la vida sana y el deporte. Todos esos datos sobre Bar Refaeli son de sobra que conocidos, pero lo que no es tan popular, ni siquiera para sus seguidores, es que adora viajar a nuestro país. "Me encanta venir a España, me siento como en casa", afirma en la última de estas visitas, acontecida con motivo de su debut como embajadora de Xti. Siguiendo los pasos de otras tops como Alessandra Ambrosio o Sara Sampaio, y también de actrices como Hiba Abouk, la israelí de 37 años prestará su imagen a la campaña de Primavera/verano 2023 de esta conocida firma de calzado con sede en Yecla (Murcia) y Ubrique (Cádiz). Un estreno que nos ha permitido encontrarnos con Refaeli en un céntrico hotel de Madrid para charlar sobre moda, bienestar... y claro, zapatos.

Has trabajado con muchas firmas españolas, ¿qué es lo que más te gusta de la moda de nuestro país?

Lo primero, hay un motivo por el que siempre quiero trabajar con ellas y es venir a España, que es lo que más me gusta del mundo. Me siento como en casa, creo que soy como mitad española o algo, he venido muchísimas veces... Tenéis una energía diferente, añadís diversión a la moda, color; la moda española nunca es aburrida. Y eso me encanta.

¿Qué te gusta del estilo de las españolas?

Siento que son únicas, no se imitan las unas a las otras sino que cada tiene un estilo, una personalidad. A mí me encanta la moda parisina, pero allí todas las mujeres tienen el mismo aspecto. Aquí, en España, cada una tiene un espíritu, una felicidad diferente al resto.

Ahora debutas como embajadora de la firma de calzado Xti. ¿Por qué es importante utilizar zapatos de calidad?

Soy madre y a la mañana cuido a mis hijos; a la tarde, soy esposa; a la noche, quiero salir... Y no quiero sufrir. Quiero estar cómoda durante todo el día, sentirme bien; no quiero que me duelan los pies. Busco llevar a los zapatos, no que estos me lleven a mí. Cuando uso zapatos cómodos como los de Xti, ni los siento. No me pasa eso de querer llegar a casa para quitármelos. Hoy en día, eso es lo más importante para mí: la comodidad.

En general, desde la pandemia, todas hemos cambiado nuestra forma de vestir y preferimos la comodidad...

Exacto, la moda ha cambiado completamente, y ahora me gusta más. Mi forma de vestir también ha cambiado: ahora llevo zapatillas y chándal para ir a un restaurante, y todos los zapatos incómodos que tenía antes, han desaparecido. Ya no puedo llevarlos porque sufro. No eres tú misma si llevas unos zapatos incómodos.

En las alfombras rojas y eventos de noche sí llevas tacones altos...

Sí, me encantan los tacones altos y los uso cuando quiero sentirme femenina o sexy. Pero, al mismo tiempo, ya no llevo los tacones que solía llevar antes, esos muy, muy altos. Los uso porque me dan una energía y me hacen sentir femenina, pero solo hasta el punto de que sean cómodos.

También ha cambiado la forma en que nos maquillamos y nos arreglamos...

Eso no lo sé porque yo nunca he usado maquillaje. Llevo muchísimos años en esta industria en la que te maquillan todo el tiempo, y también viajas mucho, estás en lugares con diferentes ambientes... Todo esto no es muy sano para la piel. Por eso mi objetivo principal siempre ha sido mantener la piel limpia. Siempre me desmaquillo y me limpio el rostro, nunca duermo o viajo con maquillaje... Así es como cuido mi piel, solo limpiándola; esa es mi clave de belleza.

¿Y cómo cuidas tu cuerpo?

Entreno mucho, pero sobre todo porque me gusta. Me siento mejor cuando hago deporte, tengo más energía y estoy mejor conmigo misma. Además, yo no soy de esas chicas que naturalmente pueden comer cualquier cosa, no creas que es así. Por eso para mí, el entrenamiento es mi equilibrio. Me encanta comer y no voy a decir que no a nada; como lo que quiero pero después tengo que hacer deporte. Entreno [en el gimnasio] tres o cuatro veces por semana, y los demás día hago ejercicio aeróbico, o lo intento, según el tiempo que tenga, cómo haya dormido...

¿Cómo es tu alimentación?

Intento evitar los alimentos fritos, pero no porque sean grasos o algo así, sino porque me sientan mal. Son muy sabrosos, pero después de comerlos me dan ganas de irme a dormir. También intento no tomar lácteos... aunque esta mañana, por ejemplo, he desayunado yogur. Como de todo, pero de forma equilibrada.

¿Desde cuando has sido tan healthy?

Desde siempre, pero cuando empecé a trabajar era muy difícil mantener un estilo de vida healthy porque viajaba mucho, volaba 8 veces a la semana, y comía en el avión, el aeropuerto, el hotel... También era difícil seguir una rutina de entrenamiento. Por eso, ahora, en este punto de mi vida me siento más fuerte y más sana que nunca. Me siento mucho mejor que antes.

¿Sientes también que tienes mejor autoestima o que te afecta menos lo que opine la gente?

La verdad es que nunca me ha importado lo que la gente dijera sobre mí. Creo que, hoy en día, con las redes, sí que se preocupan más porque las reacciones son inmediatas, sabes al instante lo que la gente opina sobre ti. Pero yo no tuve esto cuando tenía 20, así que no se vio afectada mi autoestima. Además, siempre he tenido un buen equilibrio con mi familia porque me han mantenido con los pies en el suelo y poniendo el foco en quién soy de verdad por encima de lo que otras personas digan de mí. Así que, en la sección de confianza, ¡siempre he estado genial!