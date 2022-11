Las nuevas colecciones de Lefties tienen las claves para crear el armario más sofisticado de otoño

Puede que este otoño el frío no acabe de llegar, que todavía estemos tirando de prendas de entretiempo como gabardinas o americanas, y que parezca que el invierno no vendrá nunca, pero lo cierto es que las temperaturas caerán más pronto que tarde y que las navidades están a la vuelta de la esquina, con lo que toca revisar las propuestas de nuestras marcas favoritas para esta época del año. Hay mucho de placentero en adentrarse en una estación nueva y, por ende, en una temporada por estrenar, llena de tendencias y estéticas por descubrir. Gracias a sus dos nuevas líneas, Lefties es una de las principales culpables de que este año no solo recordemos que hay tendencias inmortales que siempre funcionan como el eterno color negro, sino que la industria de la moda es cada vez más sensible con las dinámicas sociales y, por ello, la marca de Inditex ha escogido a la top model y activista defensora de los derechos LGBTQ Josephine Skrivercomo nueva imagen de la tercera entrega de su colección Now.

Con Lefties Now Collection Drop III, la modelo danesa se une así a Leomie Andersson y Meredith Mickelson, que han posado para Lefties con las últimas tendencias de la colección Now para esta temporada otoño-invierno 2022. Criada por una madre lesbiana y un padre gay la top, que ha trabajado con fotógrafos de la talla de Steven Meisel, Mario Testino, Patrick Demarchelier o Mikale Jansson, trabaja para disolver las impresiones negativas de las familias LGBTQ en todo el mundo al tiempo que desfila para Chanel, Prada, Gucci o Tom Ford, entre otras muchas. Esta temporada, su colaboración con Lefties nos deja una propuesta con una selección de piezas que incluyen las últimas tendencias con vestidos lenceros, sets de dos piezas, trajes de chaqueta, abrigos de pelo fake y una pequeña colección de lencería con el negro como gran protagonista.

La propuesta, además, ofrece diseños con detalles especiales que van desde un favorecedor cuello halter o unos flecos inesperados hasta cuentas y abalorios, plumas reales, maxi volantes y encaje, todo ello sin perder de vista ese estilo cien por cien Lefties que tan bien refleja el espíritu de la firma. En cuanto a los accesorios, Lefties propone piezas especiales con las que elevar un estilismo sencillo compuesto, por ejemplo, por un vestido negro de inspiración lencera. Bolsos metalizados, cinturones con el hardware en dorado y plateado, pendientes joya… pero también medias y sandalias de tiras o destalonadas que pueden marcar la diferencia de cualquier look.

Lefties Party Collection otoño-invierno 2022

No importa la temporada que sea, la búsqueda de lentejuelas, terciopelo y transparencias se dispara por estas fechas año tras año. No es de extrañar, ya que estas prendas son básicos infalibles para la temporada de fiestas navideñas. Para la cena de empresa, para la comida familiar, para despedir el año o simplemente para salir una noche con amigas, los looks de la colección de fiesta de Lefties, son justo lo que estabas buscando. Con la mirada puesta en el corazón de los años 90, la firma del Grupo Inditex propone una amplia selección de prendas y accesorios con guiños al glam-grunge, sello de identidad del estilo de bandas de la época como la icónica Hole, liderada por la no menos mítica Courtney Love.

La impronta estética de la que fuera la mujer del líder de Nirvana es incuestionable pero, sin duda, el look compuesto por un slip dress y una corona en el pelo al más puro estilo prom-night es uno de los más recordados. Lefties rescata los códigos femeninos de la reina del grunge para definir las coordenadas de una colección en la que los abrigos de pelo, los vestidos lenceros y los trajes de chaqueta de líneas depuradas conviven con diseños con reminiscencias de la escena nocturna de Los Angeles, logrando una explosión de estilos que funcionan a la perfección entre sí.

En este guardarropa nocturno, no podían faltar prendas de tendencia como el body, el vestido de terciopelo o los vestidos semitransparentes o sheer dresses, así como el traje de chaqueta fluido, la camisa con pedrería incrustada, el corset o el abrigo de pelo fake en tonos inesperados como el blanco roto. Entre los tejidos destacan el lúrex y las lentejuelas, así como los acabados brillantes en forma de metalizados y abalorios. Para completar el total look de fiesta, nada mejor que una gran colección de accesorios que incluye desde coronas, collares de perlas y pendientes joya en cascada hasta bolsos metalizados, cinturones con incrustación de pedrería, medias y sandalias de tiras y destalonadas.

El resultado es una colección de outfits minimalistas, versátiles y femeninos que mantienen un constante equilibrio entre elegancia y sofisticación con las últimas tendencias en moda para la noche y que funcionan en todos los armarios, sea cual sea tu estilo. Recuerda que tanto Lefties Now Collection Drop III-worn by Josephine Skriver AW22 como Lefties Party Collection AW22 ya están disponibles en todas las tiendas de la marca, así como en el canal de venta online de Lefties y en su aplicación.