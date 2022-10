De tendencias para toda la familia a complementos para mascotas: la Navidad de Lefties ha comenzado

Cenas que se alargan hasta bien entrada la madrugada, reuniones que acaban en cócteles after work, comidas con la familia o con amigos de toda la vida… Se acerca esa época del año en la que cualquier excusa es perfecta para organizar una celebración, no importa si eres más de un picoteo sencillo en tu restaurante favorito como si lo tuyo son las fiestas que se prolongan hasta el amanecer, las navidades están a la vuelta de la esquina y, con ellas, regresan los jerséis ugly, los calendarios de adviento, las mantas y los albornoces cozy, las diademas, gorros y pajaritas para recibir el año nuevo, los regalos, los brillos y las calorías que no cuentan… entre otros clásicos que no pueden faltar en la mejor época del año.

Pero si a pesar del subidón de glucosa que suponen estas fechas no acabas de verte con un estilismo a lo Bridget Jones, la nueva colección de Lefties cuenta con un sinfín de opciones que aúnan lo mejor de los dos mundos: el de la moda y el de la navidad. Santa, we’ve shrunk Christmas –así se llama la propuesta navideña de la firma de moda–, está pensada para los que adoran los estilismos de inspiración navideña, pero también para los que quieren llevarse las tradiciones a su terreno. Desde ugly sweaters que te salvarán las fiestas –y, de paso, iluminarán tu espíritu más entrañable–, hasta ropa interior, pijamas y calcetines, sin olvidarnos de los accesorios para mascotas y decoración para la casa, estas son las tendencias que encontrarás en Santa, we’ve shrunk Christmas. ¡Toma nota!

Ver galería

Un icono navideño: el ugly sweater

Existe un básico de armario que solo se viste una vez al año: el jersey navideño. Aunque su origen data de los años 50, momento en el cual se empezó a comercializar la navidad, el auge meteórico de la televisión contribuyó a popularizarlo, y hoy en día se ha convertido en el favorito de celebrities como Victoria y David Beckham. En esta colección, Lefties apuesta por este símbolo navideño a través de una gran variedad de motivos decorativos icónicos como Papá Noel y sus renos, los elfos del polo norte, luces y árboles de Navidad… Además, la propuesta se completa con una línea de sudaderas con bordados y divertidos estampados.

Ver galería

Family matters: opciones top para disfrutar en familia

Si algo nos gusta de la Navidad es, sin lugar a dudas, la oportunidad de reunirnos con la familia, generalmente en torno a una fantástica mesa, para comer, brindar, charlar y lo que pueda surgir. Además de las sudaderas y el punto, Lefties vuelve a apostar por los conjuntos de pijama para mayores y pequeños, así como por una amplia selección de ropa interior y zapatillas para estar en casa cómodos y calentitos.

Ver galería

Christmas total look

No hay look redondo sin el poder que otorgan los accesorios, también en Navidad. En lo último de Lefties podrás encontrar todo lo que necesitas para completar todos tus estilismos para estas fechas: gafas, gorros y diademas de originales diseños pensados para cerrar cualquier outfit, pero también ropa interior y cálidos calcetines para vivir la Navidad desde el interior.

Ver galería

Navidad en casa

El mundo se divide entre dos clases de personas: los que aprovechan estas fechas para ir de fiesta en fiesta, de cena en cena y de celebración en celebración, y los que prefieren quedarse tan agusto en sus hogares, con un buen libro o una buena película y, por supuesto, con ropa cálida y confortable. Para estos últimos no puede faltar la colección de tazas, boles de desayuno o calendarios de adviento, línea que se completa con las nuevas luces y adornos para el árbol y una propuesta de papelería ideal para regalar.

Ver galería

Uno más de la familia

Nos estamos refiriendo a las mascotas, perros y gatos que son un miembro más de la familia y de los que Lefties nunca se olvida por estas fechas. Entre sus propuestas destacan los jerséis navideños para que ellos también puedan unirse a las celebraciones así como un sinfín de accesorios para que disfruten con el resto de la familia.

Recuerda que Lefties Xmas Collection 2022 ya está disponible en todas las tiendas de la marca de moda, en el canal de venta online lefties.com y en su aplicación.