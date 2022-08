¿Por qué la heredera del hombre más rico del mundo alquila ropa? Phoebe Gates lo explica

Hay ocasiones en las que no importa la cantidad de ropa que tengas colgada en el armario o el dinero que haya en tu cuenta bancaria para ser toda una experta en moda. Pero la hija de uno de los hombres más ricos del mundo, nos ha demostrado que aún siendo una heredera multimillonaria, también apuesta por la moda sostenible siguiendo los pasos de otra referente que tampoco escatima en herencias, Amelia Windsor. ¿Qué tienen en común estas dos veinteañeras? Ambas adoran la industria y han descubierto la magia que hay detrás para lucir durante unos días una pieza con historia que muy pocos pueden conseguir.

Es cierto que las piezas de casas de costura tan conocidas como Chanel, Dior o Balmain no están al alcance de todo el mundo, pero gracias a una interesante estrategia, esas prendas de archivo de colecciones pret à porter sí están disponibles a precios más asequibles. Hablamos del alquiler, son muchas las plataformas que se han lanzado a esta estrategia empresarial para dar una segunda, tercera y cuarta vida a aquellas indumentarias que quedaron en el pasado, pero que gracias a la moda circular ¡ahora vuelven a ser tendencia!

A pesar de que Phoebe Gates puede comprar cualquier estilismo que aparezca sobre la pasarela, como buena chica de Generación Z, no ha dudado en sumarse a esta fiebre con guiño sostenible, cuidando así del planeta y reduciendo el consumo del fast fashion. Quien debutara en sociedad hace un par de meses de la mano de su padre y con un vestido de 'supermodelo' que antes lució la top de los noventa Naomi Capmbell, ahora ha añadido a su repertorio de vestuario -aunque durante un tiempo limitado- tres diseños de lo más especiales firmado por reconocidas marcas como Paco Rabanne y Moschino, que ha encontrado en una de las tienda favoritas de Kate Moss, Annie’s Ibiza.

El local que ha visitado está situado en el centro de Londres, -aunque también hay otra tienda en la isla balear- y es un paraíso para aquellas quienes adoran encontrar auténticos tesoros entre sus percheros, tanto que siempre tiene clientas esperando que llegue su turno para alquilar o comprar alguna maravilla vintage con la que marcar la diferencia. Y como bien cuenta la propia Phoebe, los looks que se pasean por sus calles londinenses son increíbles, con mucha personalidad y energía, ¡por eso no nos extraña su localización! Si una de las herederas más influyentes del mundo prefiere alquilar, ¿por qué nosotras no? Ella misma explica en las redes sociales la razón por la que lo hace: "Me encanta explorar mi estilo y es una forma estupenda de practicar la moda sostenible mientras incorporas nuevas piezas. Además de alquilar, es importante cuidar adecuadamente tu ropa. Esto ayuda a construir un armario más sostenible que usarás una y otra vez".