Amelia Windsor, la invitada más minimalista y moderna entre las actrices del momento

Las vacaciones ya han llegado a su fin para muchas estrellas, y algunas ni siquiera han podido disfrutar de un agosto de desconexión debido a sus compromisos laborales. Es el caso de los protagonistas de House of the dragon, la nueva producción de HBO que relata la historia de familia Targaryen tres siglos antes de Juego de tronos. La serie llegará a la plataforma de streaming el próximo 21 de agosto y su casting ha tenido que viajar de Los Angeles (donde tuvo lugar una de las premieres) hasta Londres para presentar el primero de los diez capítulos. En la capital inglesa fue donde, entre actores y actrices, una royal se convirtió anoche en la invitada más minimalista y moderna, demostrando la absoluta versatilidad de un vestido negro lencero pues el diseño que llevó para esta fiesta ya lo había lucido, hace solo unos días, en sus vacaciones.

De sus vacaciones en la playa a la alfombra roja

Amelia Windsor sí ha sido una de las afortunadas que se ha escapado este mes a la costa. En concreto, la prima de Harry y Guillermo viajó con unas amigas al Mediterráneo y desde allí, hace una semana, compartía un álbum de fotos en el que fichamos el vestido lencero más favorecedor: con escote corazón para realzar el pecho y abertura en la falda para estilizar las piernas. Apenas han pasado siete días desde ese momento, de ahí la sorpresa al ver que, en su primer evento post-vacaciones, la royal británica escogía el mismo diseño, aunque lo combinaba de una forma más urbana.

Si en sus vacaciones playeras Amelia llevó el vestido (de la firma sostenible Reformation) con sandalias negras estilo Birkenstock y varios collares dorados, para el estreno de House of the dragon ha repetido joyas, pero no zapatos. Más adecuados al clima londinense, que en cualquier momento puede sorprenderte con lluvias, la nieta de Eduardo de Kent escogía unos mocasines con suela gruesa y hebillas y añadía también un bolso de hombro, todo en el tono del vestido. Junto a varias pulseras doradas más y el look de belleza natural por el que siempre apuesta, Amelia lograba un estilismo de lo más sencillo y moderno con el que se desmarcaba del resto de invitadas, especialmente de las protagonistas de la ficción.

Las próximas estrellas de la pequeña pantalla

Los miles y miles de fans que Juego de tronos acumuló en todo el mundo esperan impacientes el estreno de esta precuela que ha contado con un presupuesto de 20 millones de dólares para producir cada episodio. Si tenemos en cuenta la espectacularidad de la serie original, en la que se invertían entre 6 y 15 millones por capítulo, podemos adelantar que House of the dragon será, como mínimo, digna de ver. Hasta su estreno, los protagonistas están manteniendo la expectación, también a través de sus impresionantes looks. En la premiere celebrada en Londres anoche, por ejemplo, Emily Carey (que da vida a Alicent Hightower cuando es joven) y Olivia Cooke (que interpreta la versión adulta del mismo personaje) no dejaron a nadie indiferente con sus vestidazos en el color más poderoso de todos, el rojo.