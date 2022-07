Carlota Casiraghi sorprende con una nueva faceta artística... ¡protagonizando un videoclip!

No es la primera vez que Carlota Casiraghi nos muestra un inesperado talento: hemos vistos a la princesa monegasca en su faceta de escritora, también como modelo e incluso como cantante. El pasado año, la hija de Carolina de Mónaco demostró que puede llegar a ser una auténtica caja de sorpresas cuando se arrancó a cantar en un desfile de Chanel, firma de la que es embajadora, junto al músico Sèbastien Tellier. Ocurrió en en Le Baux-de-Provence, durante una idílica presentación de la colección crucero de Virginie Viard. Una anécdota que dio la vuelta al mundo, pero que terminó quedando ahí. Y es que hasta la fecha no habíamos vuelto a verla subir a un escenario micrófono en mano. Sin embargo, parece que ha vuelto a retomar su relación con el mundo de la música, ¡y de una manera inesperada!

Resulta que Carlota Casiraghi ha protagonizado el último videoclip de Tellier, quien trabaja desde hace tiempo componiendo música original para los desfiles de la firma francesa. Pero no creas que solo aparece actuando: también ha puesto su voz para Mademoiselle, una canción dedicada a Coco Chanel, cuyo vídeo no ha dejado indiferente a nadie. Quizá 'abstracto' sea el mejor adjetivo para definir este pequeño cortometraje musical de menos de tres minutos, en el que podemos ver a la royal montar en coches de cartón, sobre un tiburón volador y acaraciciar a un corgi gigante mientras entona las palabras -literalmente, porque en esta ocasión no canta- que forman la letra de la canción.

Y aunque el vídeo puede parecer un poco extraño a simple vista, en realidad hay elementos en él que sí tienen mucho sentido. El músico lo ha creado para la colección de pretemporada otoño-invierno 2022/2023 de Chanel, por eso aparecen luciendo prendas de esta línea. Se trata de un tema que forma parte de Exatic, un álbum compuesto específicamente para el desfile. Con este trabajo, Carlota Casiraghi sigue los pasos de su abuela. Y es que en 1956, Grace Kelly también hizo sus pinitos en la música: la actriz estadounidense lanzó una única canción que terminó siendo todo un éxito: True Love, junto a Bring Crosby, que recibió una nominación al Oscar.