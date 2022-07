El impresionante maratón de estilo de Adele en su primer concierto en Londres

Adele ha vuelto a hacer historia. Después de más de cinco años sin celebrar un evento multitudinario, este fin de semana el famoso enclave de Hyde Park de Londres ha sido el lugar elegido para no uno, si no dos conciertos inolvidables que han acogido a más de 65.000 personas, entre ellos rostros conocidos como Natalie Portman y Tom Cruise. Ver a los asistentes cantar al unísono Someone Like You emocionó especialmente a la artista, que una vez más ha derrochado glamour con su impresionante elección de vestuario, digna de la diva que es.

En plena época en que los festivales están a la orden del día, ella tampoco ha querido perderse estos momentos siendo quien encabeza el cartel del Festival de Verano de BST, que coincide con la primera ocasión en la que intrepreta las obras de su último y esperado disco que lanzó en octubre, 30. Para esta especial cita nuevamente ha confiado en el ingenio de dos de sus casas de costura favoritas luciendo maravillosos trajes cargados del simbolismo dramático que tanto le gusta. El viernes lo hizo con una pieza que combinaba un cuerpo de terciopelo negro drapeado de manga larga con los hombros al desnudo, anudado al cuello y que descendía sobre sus caderas, y una larga falda de tul con miles de apliques brillantes, sin olvidar el cinturón metálico que afinaba aún más su cintura.

Una auténtica obra de arte que podría formar parte de cualquier museo de moda, firmada por Schiaparelli, legendaria firma italiana batutada por Daniel Roseberry, quien la ha vestido en otras ocasiones junto a su estilista Jamie Mizrahi. Con un recogido inspirado en las actrices del Old Hollywood, su ya clásico eyeliner negro, llamativos pendientes en forma de argolla también de Schiaparelli y la manicura francesa, ¿qué más podíamos esperar de ella? Para sorpresa de todos, ¡el sábado volvió a dejarnos sin palabras con su segundo look!

Esta vez lo hace con la melena rubia suelta, manicura negra y un impecable vestido de Alta Costura que podría formar parte del guardarropa de las protagonistas de Los Bridgerton. Con el ahora alabado escote cuadrado que favorece tanto si tienes mucho como poco pecho, Adele ha optado por una vestimenta de manga larga plisada, con falda larga de lentejuelas de colores cosidas a mano, así ha demostrado que está al tanto de las tendencias punteras de la temproada. Se trata de un modelo creado por Nicolas Ghesquière, el director creativo de Louis Vuitton, marca francesa que la vistió en uno de sus recientes videoclips más vistos de su carrera, Oh my God.