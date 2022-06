Diez vestidos de flores diferentes que podrás llevar de la playa a la ciudad

Te proponemos lo imposible: sorprender con un look de verano con un vestido de flores como protagonista. Esta prenda, convertida en un básico estacional cada año con la llegada del buen tiempo, puede resultar previsble en muchas ocasiones. Sin embargo, buceando entre los looks de las estilistas, editoras y prescriptoras más influyentes de la industria, queda claro que el vestido de flores también puede dar lugar a conjuntos diferentes. La clave está en apostar por el diseño adecuado. En el nuevo vídeo de FASHION seleccionamos diez vestidos especiales con print floral, opciones aprobadas por las amantes de las tendencias más exigentes y con los que no necesitarás grandes accesorios para completar el vestuario.