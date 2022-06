Un look, dos versiones: Blake Lively y Selena Gomez aciertan con vestido blanco en sus últimas citas

Si hay una prenda 100% veraniega, esa es el vestido blanco. Básico de los meses de calor, nunca pasa de moda y es la opción perfecta para cualquier plan de día... pero también para citas más importantes y con un dress code formal. Así lo han confirmado algunas de las referentes internacionales que, en sus últimos actos, se han decantado por adaptar esta pieza a estilismos elegantes. Por ejemplo, Kate Middleton, que escogía un vestido-blazer para asistir al gran concierto del Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Una semana después, han sido Blake Lively y Selena Gomez quienes han optado por un vestido blanco para acudir a diferentes estrenos de cine.

Ha sido en Nueva York donde han fotografiado a Blake Lively junto a su marido, el también actor Ryan Reynols, al salida de uno de los estrenos del Festival de cine de Tribeca en el Teatro Beacon. Tan sonriente como acostumbra, la actriz posaba mostrando el look escogido para esta cita con el Séptimo arte: un vestido largo de aire ibicenco que sofisticaba gracias a sus accesorios, un bolso de piel nude y unos altísimos zapatos de tacón de Christian Louboutin en el mismo tono. Gracias a esos complementos, conseguía que el vestido pasara de un diseño playero a una opción ideal para un plan especial en la ciudad. Además, la intérprete añadió algunos collares dorados y completó el look con el peinado más natural: melena rizada.

En la otra costa de Estados Unidos, Selena Gomez presentaba la nueva temporada de la serie Only Murders in the Building en el teatro El Capitan, en Hollywood, y coincidía con Blake en varias de sus elecciones estilísticas. Ella también se decantaba por el blanco, aunque, en vez de un modelo ibicenco largo, se trataba de un vestido camisero corto. Gracias a sus sandalias metalizadas también le aportaba un toque mucho más elegante, e, igual que la primera, llevaba el cabello ondulado al natural, consiguiendo así un equilibrio entre formal e informal perfecto.