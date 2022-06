La nueva colección de Lefties nos invita a bailar al ritmo de Paula Cendejas

A Paula Cendejas la conocimos en su habitación, cantando y compartiendo su talento con sus seguidores a través de las redes sociales. La artista jamás pensó que, poco tiempo después, estos mismos seguidores compartirían sus canciones en la red hasta el punto de que, en 2022, la madrileña se ha convertido en una de las cantantes favoritas de la Generación Z. Pero la ahijada de C. Tangana y del productor musical Alizzz no se limita a triunfar en la música porque, como ella misma ha afirmado en más de una ocasión, la moda constituye uno de los ejes fundamentales de su trabajo. “La moda me sirve de inspiración incluso a la hora de componer mis temas”, confiesa. “Me gusta ver más allá de una simple prenda o de un estampado y la música, al ser tan universal, me permite recurrir a otras disciplinas como la moda para inspirarme”.

No es de extrañar que, en este contexto, la cantante haya decidido colaborar con Lefties en su última colección. Lefties Love Music - Paula Cendejas es un ejercicio de moda versátil, sexy y muy colorido que demuestra el afán de la firma de Inditex por dar cabida a diferentes artistas en sus colecciones. El lanzamiento coincide, además, con el estreno de su nuevo single y videoclip X Ti, para el que Paula ha colaborado con la actriz Martina Cariddi, una de las protagonistas de la exitosa serie de Netflix, Élite.

En un momento en que las sinergias entre diferentes disciplinas artísticas adquieren cada vez más importancia, esta primera colaboración de Lefties con una de las cantantes urbanas más relevantes de nuestro país es uno de los acontecimientos más esperados del verano. “Paula Cendejas comparte la misma filosofía y visión de la moda que Lefties”, dicen desde la marca. “Con esta colección, entra a formar parte del universo de Lefties Love Music de una forma totalmente diferente y única”. El resultado es una selección de prendas de colores vibrantes que te acompañarán a todas tus citas veraniegas al ritmo de la mejor música.

Revolución sastre

El traje de chaqueta es una de las tendencias clave de Lefties Love Music - Paula Cendejas. La firma de moda hace del dos piezas uno de los looks estrella de una propuesta que se adapta a cualquier escenario estival y lo actualiza a través de siluetas renovadas y una paleta cromática que grita verano. Desde un intenso rosa fucsia hasta un naranja vibrante, pasando por el binomio más infalible de la moda, el blanco y negro, los trajes de chaqueta que propone Lefties son cómodos y versátiles, la mejor elección para combinar con un bralette satinado o un cropped top de flores si lo que buscas es un look sofisticado para todas tus citas veraniegas.

LBD (little black dress)

No desentonan en ningún contexto y funcionan (también) cuando suben las temperaturas, el vestido negro –o little black dress– tiene el poder de conjugar todo lo que le pedimos a una prenda. En Lefties Love Music - Paula Cendejas encontrarás vestidos con sugerentes aberturas laterales en forma de cut outs y siluetas que se inspiran en el icónico slip dress –o vestido lencero–, una de las prendas clave de los 90 que Lefties reinterpreta esta temporada. Para las que se resisten al negro en verano, las versiones en tonos como el fucsia o el naranja ácido son igual de versátiles y favorecedoras.

El poder de los accesorios

En Lefties Love Music - Paula Cendejas también encontrarás una propuesta de calzado para completar todos tus looks. Esta temporada, la firma de moda accesible apuesta por las tendencias epítomes del buen tiempo: mules de tacón y sandalias acolchadas. Ambas siluetas son las más socorridas para crear looks perfectos y cómodos tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Además, su gran poder camaleónico nos permite coordinarlas con pantalones de inspiración sastre, con trajes de chaqueta o con vestidos lenceros de aire minimalista.

Recuerda que Lefties Love Music - Paula Cendejas sale a la venta hoy coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo single, X Ti. Puedes hacerte con todos los diseños que forman parte de la colección a través de las redes sociales oficiales y en la app de la marca, disponible para Android y Apple, además de en su canal de venta online lefties.com. ¡Y no te olvides de permanecer muy atento a las próximas colecciones y colaboraciones de Lefties esta temporada!