Diez pantalones anchos para estar cómoda pero elegante en primavera-verano

No hace falta renunciar al pantalón largo cuando empiezan a subir las temperaturas. Esta temporada, los diseños se llevan con pernera ancha y relajada, un corte ideal para los días de calor, sobre todo si se trata de propuestas confeccionadas en materiales ligeros, como el lino o los tejidos fluidos de efecto seda. Según sea tu forma de vestir, podrás encontrar apuestas ideales para el día a día en el trabajo o prendas pensadas para construir conjuntos de tendencia en esas ocasiones en las que te apetece desmarcarte del clásico "uniforme" de la primavera. Además, tanto las opciones de tiro alto como los pantalones anchos de talle bajo conquistan a las expertas en moda más influyentes. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION los 10 looks con pantalón ancho perfectos para cada estilo y abraza la tendencia idónea para chicas que buscan mezclas cómodas pero no demasiado informales.

