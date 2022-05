Copia a Olympia de Grecia y recicla tus botines favoritos con un vestido de primavera

Con la llegada (al fin) del buen tiempo y el aterrizaje en las tiendas de todas las propuestas de primavera-verano, apetece salir de compras, despedirse de los abrigos y prepararnos para un cambio de armario más acorde con la nueva estación. Pero antes de que te pongas a guardar las prendas de invierno en cajas, puede que haya un complemento básico que todavía puedas seguir utilizando a pesar de las subidas de temperaturas. Hablamos de los botines, uno de los zapatos más versátiles que no hemos dejado de ver en las nuevas propuestas de Street Style. Y entre ellas se encuentra el último look de Olympia de Grecia, un conjunto que ha escogido para una tarde de paseo junto a su familia, y que nos ha dado una idea estupenda para combinar este tipo de calzado.

La aristócrata ha pasado unos días de vacaciones en Roma, junto al príncipe Pablo y Marie Chantal. Y ha querido aprovechar su estancia en la ciudad eterna para pasear, tomar helado y posar acompañada de su padre y su perrito en una fotografía que ha compartido con sus seguidores. En ella podemos verla con un look ideal para estos días de calor suave: un vestido midi en azul navy de Reformation, con estampado blanco, escote cuadrado y manga ligeramente abullonada. Una prenda que ha conjuntado con unos botines de invierno en color negro, una elección que nos invita a reciclar este calzado que tan cómodo resulta y que puede ayudarnos a conseguir ese aspecto New Bohemian tan buscado, una de las tendencias más punteras de esta primavera.

No es la primera vez que Olympia se decanta por esta fórmula, de hecho los botines de tacón cuadrado suelen ser uno de sus calzados favoritos a la hora de llevar vestidos o faldas, dos prendas a las que también la hemos visto sacar partido con unas zapatillas. Y es que a la hora de vestirse, la primogénita de los príncipes herederos suele decantarse por conjuntos que fusionen la elegancia con la comodidad. Así lo hizo durante el desfile de primavera-verano que Louis Vuitton celebró en la última Semana de la moda de Paris, donde posó con un traje blanco compuesto por una falda de volantes y una fina camiseta de cuello alto. El toque de color, negro en este caso, lo aportaba su clutch y unos botines de cuero con tachuelas plateadas.

Tampoco podemos pasar por alto este look con el que se dejó ver hace un par de años por la Semana de la moda de Nueva York. Ya entonces, la royal no dudó en prolongar la vida de estos botines de ante en color marrón, conjuntándolos con un vestido midi estructurado con estampado floral, de la firma Brock Collection. Una elección que puede servirnos de inspiración para nuestro próximo plan de fin de semana, ideal para no pasar frío ni calor, ¡y acertar con el resultado!