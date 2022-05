6 formas (muy sencillas) de conseguir que tus publicaciones se hagan virales

Ya sabíamos que las colecciones de primavera/verano venían cargadas de estampados y tonos llamativos por todas partes. Sin embargo, el monocolor, una tendencia que ya vimos en invierno, ha venido para quedarse. Además de favorecedores, los conjuntos monocromáticos también son una forma de agilizar nuestros estilismos, al mismo tiempo que conseguimos un resultado 10 en nuestro look, y lucimos más altas.

Los vemos en escaparates, en el streetstyle, en redes y sin darnos cuenta, en nuestro propio armario. Si nos paramos a revisar todas nuestras prendas, seguro que podemos crear outfits con ropa que teníamos olvidada. El azul, el rojo, el amarillo, el verde o el Very Peri (elegido color del año por Pantone), son algunos de los más aclamados. Y si nuestras influencers y celebrities favoritas comparten sus looks, ¿por qué nosotras no?

Para esta temporada, te retamos a que te sumes a la fiebre del monocolor y todas tus creaciones sean un éxito. Solo necesitas dos claves: personalidad a la hora de preparar tus estilismos (recuerda, aquí no hay opción correcta) y un nuevo aliado para que tus conjuntos queden plasmados a la perfección. Se trata de OPPO Find X5 Pro y OPPO Find X5, los últimos lanzamientos de OPPO. Estas joyas tecnológicas han elevado todo lo que habíamos visto hasta ahora en smartphones. Si quieres triunfar siendo una creadora de contenido de moda, como la influencer Roxana Zurdo (+175k en TikTok), aquí te dejamos las claves:

1. Una fotografía recién salida de un estudio

OPPO Find X5 Pro es el único que ofrece Marisilicon X. Este procesador de imagen, exclusivo en un Android, consigue resultados inigualables al capturar fotografía y vídeo. Asimismo, su cámara cuenta con 50 MP en su objetivo principal y en el gran angular, perfecto para ampliar tu visión a través de la lente. Igualmente, la cámara frontal es de 32MP, con una tecnología que nos aporta hasta un 60% más de luminosidad. Así, nuestros selfies son más nítidos y definidos.

2. Vídeos, el formato que lidera en contenido digital

¿Cuántas veces hemos grabado un vídeo, y perdemos calidad por el movimiento? Si eres de aquellas personas que les gusta tomar escenas con la mejor precisión, después de probar el estabilizador de 5 ejes de OPPO ya no vas a querer otro. Una forma de poner en marcha esta ventaja es en los vídeos de transiciones, donde obtener una imagen estática, al mismo tiempo que fluida, es esencial. Por ejemplo, puedes recrear varias ideas de outfits monocolor para esta temporada y conseguir un vídeo con un resultado profesional.

3. La noche: nueva aliada para causar impacto

Las luces de neón, los decorados que iluminan las calles, los letreros luminosos de nuestros lugares favoritos… Son muchos los detalles que no se pueden capturar a la luz del día. Por eso, para que tus recuerdos queden grabados, OPPO Find X5 Pro trae 4K vídeo ultranocturno. Aprovechando el éxito de este formato, esta opción permite grabar vídeos con más color, nitidez y luz. Es el único que puede hacerlo gracias a MariSilicon X.

Ahora que vuelven a subir las temperaturas y los planes de noche son más apetecibles, es el momento idóneo para probarlo. Elige un vestido con un tono llamativo, un bolso a juego y haz una visita a tu rooftop favorito. Verás cómo la magia del 4K queda reflejada en tu galería.

4. Estar lista para inspirar (y dejarte inspirar) en cualquier momento

Si pasas todo el día fuera y no sueles parar por casa, no te preocupes. La batería de 500mAh de OPPO Find X5 Pro carga tu móvil al 100%, ¡en apenas media hora! Todo gracias a su carga inalámbrica AIRVOOC de 50W de potencia.

5. Conexión con todas tus creaciones

¿Eres de esas personas que no puede evitar capturar cada momento? Seguro que muchas veces llegas al límite de tu memoria y has perdido la oportunidad de fotografiar recuerdos. A partir de ahora, con los 256GB de almacenamiento interno de este smartphone de OPPO, ya no te volverá a pasar.

Asimismo, si te gusta inspirarte en fotos o vídeos que has hecho anteriormente o en moodboards que guardas en tu escritorio, no hay problema. Con OPPO Find X5 Pro y su función PC Connect tendrás control total de tu móvil desde el ordenador.

6. Sé fiel a ti misma y sigue tu instinto

En esta nueva forma de rendir homenaje a nuestros colores favoritos, no puede faltar nuestro toque personal. Toma inspiración de lo que te rodea, plasma tu propia esencia, y capta la realidad tal y como la ves. Como curiosidad, esto último te será más sencillo con la tecnología HASSELBLAD. Encargados de hacer la primera foto a la luna, han colaborado en hacer de OPPO Find X5 Pro el smartphone de categoría superior. HASSELBLAD es capaz de analizar los colores del ambiente, y ofrecernos los colores más cercanos a los reales.

Conectividad 5G, sonido Dolby Panoramic Sound que ofrece una experiencia inmersiva, un diseño extraordinario (al mismo tiempo que sofisticado), la mejor pantalla AMOLED 6.7”mm… Este smartphone que viene directamente del espacio ya puede ser tuyo.

Agradecimientos. Fotógrafo: Germán Gómez. Estilismo y producción: Rut Baticón. Maquillaje: Jose Luis Ruzafa.

Ropa: Karl Lagerfeld, Zara, Tommy Hilfiger, Sandro Paris, Mango, Roberto Verinno.