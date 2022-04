Georgia May Jagger y Jerry Hall celebran el Día de la madre recordando sus momentos más especiales

"Intento ver a mi madre todo lo que puedo, y cuando no puedo ir, la llamo por teléfono para saber cómo esta". Detalles como estos, comunes a tantas relaciones madre-hija, demuestran el amor que Georgia May Jagger tiene a la suya, Jerry Hall. Es en el día a día cuando se construye y se sostiene ese cariño, pero lo cierto es que nunca está de más reservar una fecha al año para hacerla totalmente suya, y el Día de la madre, que se celebra el próximo 1 de mayo, nos brinda esa oportunidad. Una comida juntas, un ramo de flores o una joya especial -"mejor de oro rosa"- son algunas de las tradiciones con las que la modelo inglesa, que acaba de cumplir 30 años, homenajea a su madre en este día. Sobre este y otros momentos que han marcado su relación nos hablan Georgia y Jerry con motivo de su campaña para Pandora.

Los valores que Georgia ha aprendido de su madre

Es la tercera de los cuatro hijos que tuvieron Jerry Hall y Mick Jagger, una posición dentro de una familia numerosa que Georgia afirma haber disfrutado mucho, en gran parte gracias a la forma de ser de su madre. "Siempre ha estado con nosotros. Hemos ido a muchos viajes memorables en Sudáfrica, Francia y Texas, para visitar a la familia. Le gustan los juegos absurdos y hacer bromas", explica la modelo británica sobre su infancia y los recuerdos más especiales que tiene junto a su madre. Jerry, por su parte, afirma que Georgia siempre fue "muy buena, dulce y atenta, sobre todo con su hermano pequeño Gabe". A pesar del divorcio de sus padres, los hermanos se mantuvieron muy unidos y heredaron de su madre sus valores más importantes, por ejemplo, "ver el vaso medio lleno siempre".

"La vida tiene sus altibajos y diferentes capítulos, y hay que rodar con los golpes y hacer heno mientras brilla el sol", responde Georgia a la pregunta de cuál es la lección más valiosa que ha aprendido de su madre. También su influencia se hace patente en su capacidad para reírse de sí misma o en la filosofía de no juzgar a nadie "porque nunca sabes la batalla que están peleando", nos cuenta. Jerry, por su parte, se siente especialmente orgullosa de que sus hijos sean "buenos, honestos y trabajadores", valores que su propia madre trató de transmitirle.

También en cuestión de moda la británica ha aprendido mucho de su predecesora, que arrasó en las portadas de medio mundo a finales de los setenta. "Ella [Jerry] es ella misma, sin miedo, siempre, y no sigue a nadie, sobre todo cuando se trata de estilo. Cree que debes expresarte como quieras sin importar lo que la gente piense". Este carácter es la mezcla de un carisma que, quienes han estado con la top, confirman, y un sentido de la estética que le lleva a arriesgar con combinaciones inesperadas, por ejemplo, mezclar oro blanco con plata. "Le encanta combinar muchas joyas y el "más es más"", afirma Georgia sobre su madre.

El día más especial del año

Ahora que Georgia acaba de cumplir 30, dice su madre que espera con ilusión el momento de que tenga un bebé. "Será una madre genial", afirma. Por el momento, la británica prefiere tener tres perritos, a quien Jerry cuida encantada. Seguramente estas mascotas tampoco se pierdan la cita del próximo primero de mayo, donde la familia al completo tratará de reunirse para conmemorar el Día de la madre. "Nos gusta celebrar ambos Días de la madre, el americano y el inglés, porque ella se merece los dos", explica Georgia.

"Un año escribimos su nombre con flores en el jardín trasero para que lo viera al levantarse. Tuvimos que ser muy silenciosos y guardar las flores el día anterior para que no supiera qué estábamos tramando", recuerda. Aunque los años hayan pasado, su relación se mantiene igual de cercana y también la ilusión con la que trata que esa fecha señalada sea especial para Jerry. Sin duda, la bonita campaña que han protagonizado para Pandora les hará recordar este Día de la madre siempre. En estas imágenes, madre e hija lucen sus piezas favoritas de la colección, entre ellas la pulsera Nudo infinito.

"Siempre me ha gustado el símbolo del infinito y este brazalete es tan bonito y sencillo. Lo llevamos mi madre y yo, así que me recuerda a ella", explica Georgia sobre una de sus joyas preferidas. También la clásica pulsera con charms ha formado parte de toda su vida, según explica. "Siempre he coleccionado charms y mi madre también lo hacía. Ella me dio la primera pulsera con charms cuando era pequeña. Creo que es adorable recordar los momentos especiales con charms de regalo, es una forma muy personal de marcar una ocasión". Una opinión que comparte con Jerry, igual que otros tantos aspectos de su personalidad, incluido el amor por las joyas con significado.