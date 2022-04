El 'maxivestido' estampado más cómodo de la primavera es el preferido de las españolas más estilosas

Inés de Cominges ha viajado hasta México para asistir a la boda de su hermano Beltrán, que se celebrará este 23 de abril en Oaxaca. De momento, habrá que esperar para saber el look de invitada que llevará la experta en moda, pero teniendo en cuenta sus elecciones habituales seguro que no decepciona. Lo que sí ha desvelado la propia Inés en sus redes sociales son algunos de los looks que ha metido en la maleta para disfrutar de los días previos al enlace en la ciudad mexicana. Uno de ellos, es el maxivestido ideal para estrenar hoy y seguir llevando toda la primavera. Además, es una apuesta con sello español que ya han llevado algunas caras conocidas de nuestro país.

Una vez más, Inés ha elegido un maxivestido de líneas holgadas, un corte con el que se encuentra cómoda a juzgar por las veces que se decanta por este tipo de apuestas de aire relajado. Como decíamos, se trata de un diseño con sello español. En concreto, de la firma Bo Star, una marca made in Spain especializada en trajes de baño que también incluye entre sus propuestas vestidos de aire primaveral ideales para los días de calor. La prenda presenta un estampado de cuadros vichy en tonos amarillos, uno de los colores de la temporada.

El aire campestre y romántico lo encontramos también en las mangas abullonadas, ligeramente fruncidas en el puño. Además, presenta una silueta escalón, con volantes en diferentes niveles, escote en pico y una lazada que entalla de manera sutil la zona del busto. Bautizado con el nombre de Provenza Picnic, es una de las apuestas más exitosas de la temporada (presente en el armario de otros iconos como Alejandra de Rojas). Tanto es así que, de momento, se encuentra agotado.

Inés de Cominges lo ha combinado con unas sandalias planas de Roger Vivier y un bolso de mano de la firma independiente MexyCandi. Para protegerse del sol, ha completado el look con un sombrero y gafas con montura naranja. Además de este conjunto ideal para hacer turismo, la experta también ha dado algunas pistas sobre el look que ha llevado a una de las fiestas previas al enlace. En varios stories publicados en su cuenta, algunas de las invitadas a la boda (entre las que se encuentran su amiga la diseñadora María de la Orden o la ilustradora Tatiana de Nicolay), aparecen con vestuarios monocolor en una fiesta de temática total white. Las tres amigas culminan el look con vistosos tocados en forma de diadema y complementos que funcionan como la perfecta pincelada cromática.