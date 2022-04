El genial consejo de experta para colgar vestidos largos y evitar que se arruguen

Ha llegado el buen tiempo y con él uno de los planes que amas-odias: el cambio de armario. Este procedimiento tan temido por algunas, será más sencillo de lo que puedes imaginar si te organizas bien antes de dejar toda la ropa sobre la cama y el armario y convertir tu vestidor en un caos total. Tras conseguir mantener el orden según las categorías de las prendas y los colores, darás la bienvenida al uniforme estrella de la primavera al que siempre acudes cuando no sabes qué ponerte. Hablamos del vestido largo en todas sus versiones, ese con el que te sientes guapa, favorecida y siguiendo las tendencias del momento. ¿Cuántas veces lo has tenido que planchar en el último momento porque no estaba bien colgado? Más de las que querrías, ¿verdad?

No importa si es de lino, algodón o seda, cuando esta pieza de fondo de armario está mal guardada se quedan en la memoria del tejido algunas de las arrugas que se han creado durante un largo tiempo. Por eso es tan esencial buscar un lugar adecuado para mantenerla en buenas condiciones para que no arruinen la imagen final del look. ¿No sabes cómo llevar a cabo este tip estrella que te salvará en más ocasiones de las que puedes imaginar? Tranquila, porque además del clásico consejo que comparten todas las expertas una vez que llega la temporada de sol, hemos dado con otro ingenioso truco que te encantará.

Además de colgar bien el vestido, ese que roza tus tobillos aunque lleves un par de tacones te presentamos la sencilla técnica que puedes poner en práctica desde hoy mismo y que ya triunfa en las redes sociales. Gracias a la creatividad de Bego, la emprendedora que se hace llamar 'La Ordenatriz', podrás protegerlo de los posibles daños que puedan llegar a producirse con las pinzas de perchas metálicas o de madera cuando están en contacto con el delicado material de tu conjunto favorito. Así que si quieres mantenerlo intacto, ¡sigue leyendo!

El truco estrella para que los vestido largos no se arruguen

Como habrás podido observar en el vídeo, los únicos utensilios que necesitarás para poner en práctica este método serán dos perchas iguales con pinzas a ambos lados, un par de trozos de foam -del color que quieras- que las cubra y un par de tijeras, ¡lista para ponerte manos a la obra! Lo primero que debes hacer es tomar las medidas y cortar la goma espuma blandita que puedes encontrar en cualquier papelería, colocarla bajo las pinzas y seguidamente colgar el vestido y encajar ambos extremos del bajo de la prenda, así conseguirás mantenerlo intacto sin las complicadas arrugas, librarte de utilizar el centro de planchado en el momento que menos lo imaginas y sin que termine rozando el suelo del vestidor. ¿Preparada para lucir siempre de diez?