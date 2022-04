10 alternativas a las zapatillas blancas de siempre fáciles de combinar

Cómodas, versátiles, con un toque de tendencia y aptas para todos los estilos. Las zapatillas guardan tantas ventajas que no es de extrañar que se hayan convertido en el calzado recurrente cuando no sabes qué ponerte y buscas un look urbano rápido pero diferente. En el nuevo vídeo de FASHION nos fijamos en las zapatillas de colores que han logrado desbancar a los sencillos modelos en blanco como compra clave de la temporada. En los tonos estrella de la primavera-verano (amarillo, rosa intenso, verde...) pero también en gris, beis o negro, las sneakers más buscadas se alejan de la sencillez del blanco. Encuentra tu propuesta ideal y despídete por fin de botas y botines.

