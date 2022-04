De la 'bomber' a la nueva cazadora vaquera: 10 chaquetas finas para días de sol y nubes

En esta época del año el clima cambiante puede multiplicar nuestras dudas de estilo. Para adaptar tu look de primavera también a los días nublados, nada mejor que completar el armario con alguna chaqueta de entretiempo. Es decir, un diseño más fino que el recurrente abrigo pero que te permita combatir el frío si fuera necesario. No te contaremos algo que ya sabes, por supuesto la cazadora vaquera y la perfecto de cuero son dos opciones ganadoras que no pasan de moda, pero en el nuevo vídeo de FASHION te traemos las 10 chaquetas finas que introducen un punto de tendencia incluso en los looks más simples. Desde la siempre cómoda bomber hasta las nuevas propuestas denim o la americana renovada, así llevan las expertas las chaquetas primaverales más favorecedoras.

